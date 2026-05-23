Transparantie en mogelijke parlementaire onderzoekscommissie naar de zaak van de sociale woningen in Anderlecht

De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard wil ondervraagd worden in het Brussels parlement. Lotfi Mostefa, een schepen van de PS, kwam in opspraak in een Pano-reportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. Verscheidene partijen hebben ook al opgeroepen tot transparantie of zelfs het vertrek van Mostefa, die ook schepen van Huisvesting is in de Brusselse gemeente. Mostefa erkent dat de aan de kaak gestelde zaken "belangrijk" zijn. Hij zegt in een mededeling te willen reageren "in een institutioneel, ernstig en tegensprekelijk kader" en hij wil "transparantie" bieden. Daarom vraagt hij om vanaf volgende week al gehoord te worden in de commissie Huisvesting van het Brussels parlement. Hij wil er "nuttige verduidelijkingen over de werking van de Anderlechtse Haard en de toewijzingsprocedures voor sociale woningen" geven. Het Brussels parlement besliste vrijdagmiddag dat de commissie Algemene Zaken zich op 1 juni zal buigen over een mogelijke parlementaire onderzoekscommissie naar de zaak. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht? En wat is de rol van de voorzitter?

Liberalen vragen tijdelijke ontslag van Anderlechtse schepen Mostefa wegens integriteitsproblemenDe liberale partij MR heeft de tijdelijke ontslag van de Anderlechtse schepen van Huisvesting, Lotfi Mostefa (PS), gevraagd wegens integriteitsproblemen. Uit onderzoek van Pano blijkt dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt bij de sociale huisvestingsmaatschappij waar hij voorzitter is.

Parket van Brussel opent onderzoek naar mogelijke corruptie bij Anderlechtse Haard na Pano-reportageHet parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na de Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het is al het 4e onderzoek waarin de Anderlechtse Haard betrokken is. Dat heeft VRT NWS vernomen bij het Brusselse parket.

Anderlechtse gemeenteraad: politieke beïnvlozing bij sociale woningtoewijzingDe voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa (PS), is beschuldigd van politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen. Meerderheidspartijen en de burgemeester zijn streng, maar de voorzitter verdedigt zich. Er wordt ook gevraagd om zijn aftreden als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij en zijn bevoegdheid als schepen van Huisvesting.

