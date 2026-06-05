La Belgique se prépare à appliquer une directive européenne qui obligera les entreprises à la transparence salariale pour réduire l'écart entre hommes et femmes.

Une nouvelle directive européenne sur la transparence salariale est en passe d'être transposée dans le droit belge, marquant un tournant important dans la lutte contre les inégalités de rémunération entre les sexes.

Bien que l'entrée en vigueur initialement prévue pour ce dimanche ait été reportée de six mois à la demande du gouvernement en raison de la complexité du texte, les dispositions à venir vont profondément modifier les pratiques des employeurs. L'objectif principal est de réduire l'écart de rémunération entre hommes et femmes à un maximum de 5 % pour un travail identique ou de valeur équivalente, en instaurant davantage de transparence à l'embauche et tout au long de la carrière.

Concrètement, lors d'une embauche, l'employeur ne pourra plus interroger le candidat sur son salaire précédent, et ce dernier pourra librement exprimer ses attentes. L'employeur, quant à lui, aura l'obligation de fournir le salaire de base ou au minimum une fourchette salariale basée sur des critères neutres et objectifs, tels que les compétences requises, les responsabilités ou le niveau d'études.

Cette mesure vise à donner plus de pouvoir de négociation aux candidats et à éviter la reproduction de discriminations salariales basées sur le passé. La portée de la directive ne se limite pas au moment de l'embauche. Elle s'étend à l'ensemble du personnel en place, avec des obligations de reporting qui varieront selon la taille des entreprises. À compter de 2027, les sociétés employant plus de 250 salariés devront publier annuellement leur écart de rémunération entre hommes et femmes.

Les entreprises de taille intermédiaire, celles comptant entre 150 et 249 employés, auront quant à elles cette obligation tous les trois ans. Si un écart inexpliqué supérieur à 5 % est détecté, l'entreprise sera tenue de prendre des mesures correctives.

Il ne s'agira pas seulement de comparer les salaires de base, mais bien l'ensemble de la rémunération globale, ce qui inclut les avantages liés au repas (chèques repas), les primes, l'usage d'un véhicule de fonction ou encore la rémunération des heures supplémentaires. Cette approche holistique est cruciale car les écarts se cachent souvent dans ces éléments variables. La transparence promisesera toutefois une transparence encadrée. Les employés ne pourront pas accéder aux salaires individuels de leurs collègues.

Les informations rendues publiques seront des données anonymisées et agrégées, permettant de comparer les moyennes ou les médianes entre catégories de personnel (par exemple, par niveau hiérarchique, service ou type de fonction). L'idée est de fournir une vision claire de la structure salariale de l'entreprise et des critères qui président aux augmentations et aux promotions, sans pour autant exposer la rémunération personnelle de chacun. Cette distinction est essentielle pour préserver la vie privée tout en luttant contre les discriminations systémiques.

Les travailleurs pourront ainsi comprendre comment leur propre rémunération se situe par rapport à la moyenne de leur groupe et vérifier l'équité des pratiques. Le législateur européen espère que cette pression accrue conduira les employeurs à revoir leurs grilles salariales et à éliminer les justifications non objectives des différences de traitement. Cette évolution légale s'inscrit dans un contexte plus large de débats sur la justice sociale et la gestion des deniers publics en Belgique.

Alors que le pays affiche l'une des dettes publiques les plus élevées d'Europe par habitant, environ 60 000 euros, contre 20 000 euros au Danemark par exemple, des questions sur l'efficacité des dépenses publiques sont régulièrement soulevées. Des économistes pointent notamment le nombre élevé de mandataires politiques en Belgique comme un facteur expliquant cette dette, appelant à plus de sobriété.

Parallèlement, des sondages montrent que 8 Belges sur 10 sont favorables à la diminution des revenus des élus avant de demander des efforts à la population. Dans le secteur de l'enseignement, des plans d'économies ont récemment été validés par le Parlement, suscitant des mobilisations et des grèves avec quelques dérives, et plusieurs écoles ont dû fermer leurs portes.

Ainsi, la directive sur la transparence salariale, bien que ciblant le secteur privé, intervient dans un climat où les questions de répartition équitable des ressources et de modération des rémunérations dans la sphère publique sont au cœur des préoccupations citoyennes. Elle représente un outil juridique concret pour avancer vers l'égalité de genre, un objectif réaffirmé par les institutions européennes comme fondamental





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