Transparency in Salaries: Belgian Start-up Challenges Taboo, EU Directive to Reduce Gender Pay Gap

A Belgian start-up, Payflip, has launched a campaign to break the taboo around salary discussions, aiming to create a more transparent and fair work environment. The campaign features the CEO, Maura Nachtergaele, who openly discusses her salary and the company's salary structure. The EU has also adopted a directive to reduce the gender pay gap, which will require more transparency in salaries and better negotiation tools for workers.

Imaginez : sur le chemin vers votre travail, vous croisez un énorme panneau publicitaire affichant le portrait de votre CEO avec le texte "...

". C’est le coup de pub de la start-up belge Payflip, qui a fait la une des médias en Flandre ces derniers jours. Avec cette campagne, nous avons voulu éviter qu’on ne parle de transparence salariale en termes complexes et techniques. Notre objectif était d’aborder la rémunération de manière moderne et parlante, raconte Maura Nachtergaele, 33 ans, CEO et cofondatrice de Payflip qui apparait sur le panneau publicitaire.

Avec sa société fondée il y a six ans, elle a appliqué une matrice salariale dès le premier employé. Aujourd’hui, l’entreprise compte une cinquantaine de salariés, explique-t-elle : "Nos employés ont un accès complet, à tout moment, à la politique salariale de Payflip.

Et ils savent combien gagnent leurs collèguesAu travail donc, mais aussi en privé, les Belges n’osent pas parler de salaire. 7 Belges sur 10 ne connaissent même pas celui de leur meilleur ami et 42% des travailleurs connaissent le salaire de leur père et 48% celui de leur mère. Recrutement et transparence salariale : la révolution silencieuse des ressources humaines souhaitée par l’UE Même si le tabou persiste, les Belges semblent paradoxalement assez ouverts à la question : 7 travailleurs sur 10 accepteraient que leurs collègues connaissent leur salaire.

Notez une différence significative entre le nord et le sud du pays : les néerlandophones semblent plus enclins à une discussion sur les salaires (75%) que les francophones en Belgique (60%). Notre étude montre que 14% des travailleurs belges sont à l’aise de parler de salaire.

En revanche, 50% déclarent ne pas du tout apprécier d’aborder ce sujet. Il semble que ce qui nous gêne surtout, c’est d’engager la conversation à ce sujetUne directive européenne pour réduire l’écart de salaire homme/femmeCette directive adoptée en 2023 vise à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Actuellement, dans l’Union européenne, il est en moyenne de 11,1%En créant plus de transparence pour les travailleurs, ils et elles auront plus d’outils pour mieux négocier leur salaire.

Concrètement, les candidats auront accès à des informations salariales avant le premier entretien. Chaque travailleur pourra aussi demander quelle est la rémunération moyenne des collègues occupant une fonction similaire. Les entreprises devront également formaliser une politique salariale claire, précisant comment les salaires sont structurés et évoluent. Ces règles de transparence sont obligatoires pour chaque entreprise, PME y compris.

Par contre, la rédaction de rapport détaillé sur l’écart salarial homme/femme, prévue en 2027, ne sera obligatoire que pour les entreprises de plus de 150 personnes. La dernière étude de Partena Professional dresse un tableau préoccupant : en janvier/février 2026, un employeur belge sur cinq n’était toujours pas au courant de cette directive. Autre chiffre marquant : 36% des employeurs n’avaient encore planifié aucune mesure pour se conformer à la législation relative à la transparence des rémunérations.

Le ministre fédéral à l’Emploi, David Clarinval, a demandé par courrier à la Commission européenne de reporter de six mois la transposition de cette directive. Briser le tabou de la transparence des salaires ne va pas se passer sans douleur, estime Yves Stox





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