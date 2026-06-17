Transplantation pulmonaire réussie pour la princesse Mette-Marit de Norvège

La princesse Mette-Marit de Norvège a subi avec succès une transplantation pulmonaire au Rikshospital d'Oslo, suite à une détérioration de son état de santé causée par une fibrose pulmonaire. Elle restera hospitalisée plusieurs semaines pour une réadaptation standard. Le prince héritier Haakon a ajusté son agenda pour être à ses côtés. Cette intervention intervient dans un contexte familial difficile, marqué par la condamnation de son fils et l'épisode Epstein.

La princesse Mette-Marit de Norvège a subi une transplantation pulmonaire en raison d'une détérioration significative de son état de santé, liée à sa fibrose pulmonaire , une maladie chronique et incurable.

Cette intervention a eu lieu au Rikshospital d'Oslo et s'est jusqu'à présent déroulée avec succès, selon un communiqué du palais royal. La princesse devra rester hospitalisée plusieurs semaines, le temps d'ajuster les médicaments, de traiter d'éventuelles complications et de poursuivre la réadaptation. Le professeur Are Holm, chef du service des maladies pulmonaires, a confirmé le bon déroulement postopératoire. Le prince héritier Haakon a adapté son agenda pour être aux côtés de son épouse.

Le couple a exprimé sa gratitude pour les messages de soutien reçus. La fibrose pulmonaire se caractérise par la formation de tissu cicatriciel dans les poumons, les rendant plus rigides et moins capables de se dilater, ce qui réduit l'absorption d'oxygène. Les symptômes incluent un essoufflement, surtout à l'effort, une toux sèche persistante, de la fatigue et parfois des douleurs thoraciques, s'aggravant progressivement.

Bien qu'incurable dans de nombreux cas, des traitements existent pour soulager les symptômes et ralentir la progression, mais une greffe devient nécessaire dans les formes avancées. L'opération survient dans un contexte difficile pour la famille royale norvégienne. Récemment, le fils aîné de la princesse, issu d'une union précédente, a été condamné à quatre ans de prison pour viol et violences domestiques.

Par ailleurs, le nom de Mette-Marit avait précédemment été mentionné dans les documents judiciaires américains concernant le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, avec qui elle aurait échangé de nombreux courriels par le passé. En mars, elle avait présenté ses excuses publiques pour ces contacts, reconnaissant avoir manqué de discernement. Ces affaires ont alimenté une couverture médiatique intense et des débats sur la vie privée des membres de la royauté.

Malgré ces épreuves personnelles, la princesse a maintenu un engagement public limité ces dernières années, en raison de sa santé déclinante. Son combat contre la fibrose pulmonaire avait déjà conduit à l'annulation de plusieurs obligations officielles. La réussite de cette transplantation représente donc une étape cruciale pour son avenir et sa capacité à reprendre éventuellement ses activités. Le soutien du prince héritier et de la famille est souligné comme essentiel dans cette phase de convalescence.

Les autorités médicales restent prudentes quant aux perspectives à long terme, mais l'optimisme est de mise quant au résultat immédiat. L'événement a suscité une vague de solidarité en Norvège et à l'étranger, de nombreux messages de vœux de rétablissement ayant été adressés à la princesse. Le palais royal a indiqué que des informations complémentaires seraient communiquées en temps utile, respectant la confidentialité médicale et le besoin de repos de la patiente.

Cette transplantation souligne également les enjeux du don d'organes et les progrès de la médecine dans le traitement des maladies pulmonaires dégénératives. En Norvège, le système de santé permet de telles interventions, bien que les listes d'attente soient parfois longues. La condition de la princesse a probablement été jugée urgente, justifiant une priorisation. Son cas pourrait contribuer à une meilleure sensibilisation du public à la fibrose pulmonaire, une pathologie encore méconnue.

Les détails sur le donneur ne sont pas révélés, conformément aux pratiques habituelles. La convalescence suivra un protocole strict, avec surveillance immunitaire pour éviter le rejet. La princesse devra prendre des médicaments immunosuppresseurs à vie. Les semaines à venir seront critiques pour stabiliser son état.

Le prince héritier continuera à représenter la couronne en son absence, avec un calendrier adapté. Cette situation impose une réorganisation temporaire des activités officielles du couple royal. L'impact sur les engagements futur de la princesse reste à évaluer. Elle pourrait, si son rétablissement le permet, reprendre progressivement ses fonctions, en veillant à ne pas compromettre sa santé.

Son expérience personnelle pourrait l'amener à devenir une ambassadrice pour les maladies pulmonaires ou le don d'organes. La famille royale a toujours géré de telles crises avec une certaine discrétion, privilégiant l'intimité tout en remerciant le public pour son soutien. Les récentes affaires judiciaires concernant son fils et ses liens passés avec Epstein avaient déjà placé la princesse sous le feu des projecteurs, souvent malgré elle. Cette opération ajoute une nouvelle dimension à son parcours, marqué par la résilience.

Les médias norvégiens et internationaux suivent de près l'évolution de sa santé, tout en respectant la vie privée. Le palais a rappelé que la princesse bénéficie des meilleurs soins et que le processus de guérison prendra du temps. Aucune estimation précise n'est donnée sur une reprise d'activité. La priorité absolue est sa guérison et son bien-être.

Le peuple norvégien, attaché à la famille royale, lui témoigne une affection sincère. L'opération est perçue comme un moment de vulnérabilité, mais aussi d'espoir. Le succès initial est accueilli avec soulagement. Les semaines d'hospitalisation allow





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