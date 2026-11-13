Traumatismes invisibles post-accident : l'AWSR appelle à l'écoute et au soutien psychologique

L'Agence wallonne pour la sécurité routière met en lumière les conséquences psychologiques des accidents. Conseils pour accompagner les victimes de stress post-traumatique et anxiété au volant.

Un accident de la circulation laisse souvent des séquelles invisibles bien après la guérison des blessures physiques. L'Agence wallonne pour la sécurité routière, via sa porte-parole Belinda Demattia, explique comment accompagner les victimes. Ces dernières peuvent souffrir d'anxiété, de cauchemars ou de peur de conduire pendant des années.

Les blessures invisibles après un choc

Les conséquences psychologiques sont multiples et persistent souvent au-delà des lésions corporelles visibles. Une enquête de l'AWSR auprès des personnes touchées confirme la réalité de ces traumatismes. Les symptômes incluent dépression, flashbacks, insomnies et phobie du volant. Ces réactions sont normales surtout après un frôlement de mort.

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Cependant, la persistance de ces états au-delà de six à huit semaines nécessite une intervention. L'AWSR recommande alors fermement de consulter un thérapeute spécialisé. Ignorer ces signes peut entraîner une chronicisation du trouble et une détérioration de la qualité de vie sur le long terme.

Le discours inadapté aggrave la souffrance

Les proches cherchent souvent à rassurer mais utilisons parfois des phrases contre-productives. Dire à une victime qu'elle a de la chance banalise son vécu et crée une souffrance supplémentaire. Ce genre de minimisation est particulièrement dangereux pour la guérison psychique. Il faut éviter de comparer ou de minimiser le choc subi.

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La porte-parole de l'AWSR insiste sur l'importance de l'écoute sans jugement. Il est crucial de respecter le rythme et les besoins de la victime. Si elle souhaite parler, il faut être disponible et attentive. Si elle ne veut pas en parler, il ne faut surtout pas la forcer. Cette approche respecte la singularité du traumatisme vécu.

Reprendre confiance au volant progressivement

La peur de remonter dans un véhicule est un obstacle majeur pour beaucoup. Belinda Demattia conseille une reprise progressive et douce de la conduite. Le processus doit inclure des étapes simples comme s'asseoir dans une voiture à l'arrêt. Cette méthode permet de désensibiliser l'anxiété liée au poste de conduite.

Les premiers trajets doivent être courts et réalisés avec une personne de confiance. Il est essentiel d'être indulgent envers soi-même durant cette période. Des reculs sont normaux et ne signifient pas un échec définitif. Cette patience permet de reconstruire la confiance en ses propres capacités de conducteur.

Accompagnement psychologique et juridique gratuit

L'AWSR propose un service d'accompagnement gratuit pour les victimes et leurs proches. Ce soutien est accessible pour aider à traverser la tempête post-accidentelle. Des psychologues offrent une écoute attentive et orientent vers des soins adaptés. Ce dispositif est un pilier essentiel pour la résilience des sinistrés.

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Des juristes accompagnent également les victimes dans leurs démarches judiciaires complexes. Ce service peut être sollicité quelques jours après l'accident. Il reste également accessible plusieurs années plus tard pour les traumatismes tardifs. L'AWSR ne ferme jamais un dossier et reste disponible pour chaque demande de soutien.