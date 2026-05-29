Travaux d'amélioration de l'échangeur E25-E40/A602 : des déviations seront mises en place

Les travaux d'amélioration de l'échangeur E25-E40/A602 ont débuté et des déviations seront mises en place pour permettre la pose du nouveau revêtement. La moitié du pont de l'échangeur, côté Bruxelles, sera bientôt complètement accessible au trafic.

Ces travaux visent également à sécuriser cette zone et à inclure la mobilité douce ainsi que les transports en commun. La moitié du pont de l'échangeur, côté Bruxelles, sera bientôt complètement accessible au trafic, tandis que les travaux commenceront sur l'autre moitié du pont.

Dès la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin, la circulation sera basculée sur l'ouvrage afin de permettre la réhabilitation de cette moitié du pont, côté Luxembourg. Des réfections de revêtements sont par ailleurs déjà programmées dès le 2 juin. Afin de permettre la pose du nouveau revêtement, la bretelle d'accès n°33 "Burenville" permettant de rejoindre l'A602 sera fermée vers Bruxelles.

Des déviations seront mises en place via l'accès n°33 "Burenville" vers le Luxembourg puis un demi-tour à hauteur de l'échangeur n°36 "Guillemins" ; via les N3g/avenue de Fontainebleau, N3/rue de Hesbaye/rue Walthère Jamar et N682/rue Jean Jaurès pour rejoindre l'accès n°32 "Ans" vers Bruxelles. Il sera à nouveau possible de connecter l'avenue Olympe Gilbart, ainsi que la rue Jules Lamine, à la rue Emile Jennissen.

Le revêtement de la chaussée sera remis en état sur l'avenue Olympe Gilbart, entre le carrefour formé avec la rue du Calvaire et celui formé avec l'avenue Emile Jennissen non compris, et la circulation ne pourra s'effectuer qu'en direction de Sainte-Marguerite. Les usagers circulant sur la rue Jules Lamine en direction de Burenville seront invités à emprunter une courte déviation via l'avenue Emile Jennissen, la rue Burenville et la rue Saint Nicolas pour rejoindre le giratoire de Burenville.

La moitié du pont de l'échangeur qui n'a pas encore bénéficié de rénovation, autrement dit celle côté Luxembourg, deviendra inaccessible pour permettre sa réhabilitation. Le trafic sera donc basculé sur l'autre moitié de l'ouvrage, côté Bruxelles. Le passage aménagé au sein de la bretelle d'accès n°33 "Burenville" vers le Luxembourg garantira le passage vers les commerces avoisinant cette bretelle d'autoroute.

Et concernant les conditions de circulation déjà mises en place depuis le début du chantier, elles resteront en vigueur, à savoir 1 voie par sens disponible sur le pont, tous les mouvements restent possibles depuis la liaison E25-E40/A602 vers le pont de l'échangeur et inversement, et le passage des piétons est également maintenu. Si tout se déroule comme prévu, la fin de ces travaux est prévue pour le mois de décembre 2026





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Travaux D'amélioration E25-E40/A602 Déviation Pose De Revêtement Circulation

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