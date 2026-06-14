Triathlon paralympique PTS2 : Neele Ludwig l'emporte dans un sprint décisif, Welslau s'incline en seconde place

Le triathlon masculin en catégorie PTS2 s'est clôturé sur un sprint serré où l'Allemagne a décroché l'or, le Belge Welslau finit deuxième devant le Français Ribstein, et l'Italie se partage le bronze. Chaleur, crampes et transitions rapides ont marqué la compétition.

Le triathlon paralympique masculin en catégorie PTS2 a donné lieu à une finale passionnante, où le Belge Welslau a vu ses espoirs de double victoire s'évanouir dans les derniers mètres.

Après une portion de natation de 250 mètres, suivie d'un parcours vélo de 20 kilomètres et d'une dernière étape de course à pied de 5 kilomètres, le résultat s'est joué dans un sprint final où l'Allemagne a brillé. Neele Ludwig, l'athlète allemande, a franchi la ligne d'arrivée en tête, éclipsant Welslau qui a dû se contenter d'une place de second.

L'Italienne Martina Abaterusso a complété le podium en décrochant la médaille de bronze, après une lutte acharnée avec les autres concurrents.



Dans un communiqué adressé par le Comité paralympique belge, Welslau a décrit les conditions de course comme particulièrement éprouvantes, notamment en raison de la chaleur accablante et des crampes qui le tenaillaient pendant la phase de course à pied.

Il a souligné qu'il avait démarré la portion finale avec une avance d'environ dix secondes, grâce à une transition efficace entre le vélo et la course, mais que son énergie s'est épuisée dans les derniers kilomètres, permettant à Ludwig de le dépasser à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Malgré la déception d'avoir perdu le doublé, il a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de sa prestation et a insisté sur le fait que les entraînements portent leurs fruits, renforçant sa confiance pour les compétitions à venir.





De son côté, le Français Jules Ribstein a offert une performance remarquable en remontant dans le classement à 600 mètres de la fin, dépassant le champion paralympique russe Egorov pour s'offrir la médaille d'argent. Ribstein a expliqué que sa stratégie consistait à exploiter les premiers kilomètres du segment vélo pour gagner du temps, puis à maintenir un rythme soutenu qui lui a permis de réduire l'écart avec le leader.

Le russe Egorov, qui avait initialement mené le peloton, a finalement terminé à la troisième place, concluant une course caractérisée par des changements de leader fréquents et une intensité croissante jusqu'au dernier instant. Les athlètes ont tous évoqué la chaleur extrême comme un facteur déterminant, ainsi que l'importance des transitions rapides et d'une gestion optimale de l'effort pour rester compétitifs dans ce type d'épreuve.





Les organisateurs ont rappelé que le triathlon paralympique PTS2 exige des compétiteurs une excellente condition physique et une grande capacité d'adaptation aux variations du climat et du terrain. Ils ont également souligné l'engagement des fédérations nationales à soutenir leurs athlètes, notamment en améliorant les infrastructures d'entraînement et en développant des programmes spécifiques de prévention des crampes et de gestion de la température corporelle.

Cette édition du championnat a ainsi mis en lumière non seulement le talent individuel des participants, mais aussi l'importance du soutien collectif et de la préparation scientifique pour atteindre les plus hauts niveaux de performance. Les prochains rendez‑vous du circuit paralympique s'annoncent déjà comme des moments décisifs pour les prétendants au titre mondial, avec des courses prévues dans des conditions climatiques variées qui challengeront une nouvelle fois la résilience et la stratégie des athlètes





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