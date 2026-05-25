Tribunal de Charleroi donne tort à l'Institut Thomas More sur la brochure EVRAS, juge qu'il a suffisamment d'éléments pour faire un rapprochement avec l'extrême-droite

Le tribunal de Charleroi a donné tort à l'Institut Thomas More en jugeant qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour faire un rapprochement avec l'extrême-droite. Le juge a également accusé l'Institut de désinformation pour les affirmations sur la brochure EVRAS.

Les faits remontent au printemps 2025, lorsque des associations musulmanes et des personnalités et associations résolument conservatrices critiquaient une brochure destinée aux acteurs pédagogiques. L' Institut Thomas More , qui mène une campagne active contre ce guide, a été critiqué par le président du MR lors d'une rencontre avec le président du PS.

Le tribunal de Charleroi a donné tort à l'Institut le 18 mai, fondant sa décision sur la jurisprudence européenne et rappelant le caractère fondamental de la liberté d'expression. Le juge a estimé que M. Magnette disposait de suffisamment d'éléments pour faire un tel rapprochement entre l'Institut et l'extrême-droite, en mentionnant la personnalité de son fondateur, l'identité de certains de ses membres et de ses soutiens. L'Institut a été accusé de désinformation par le tribunal pour les affirmations sur l'EVRAS.

La décision a eu lieu au moment où une guerre culturelle était en cours, avec un libéral menaçant d'action en justice contre toute qualification de son parti ou de ses membres. La réflexion sur l'actualisation de la Charte de la démocratie, qui consacre le principe du cordon sanitaire à l'égard de l'extrême-droite, est en cours à l'initiative du PS, mais le MR n'a pas souhaité y participer jusqu'à présent





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