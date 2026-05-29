Tribunal de la jeunesse de Courtrai : neuf mineurs reconnus coupables de viol collectif

Le tribunal de la jeunesse de Courtrai a reconnu vendredi coupables neuf mineurs pour le viol collectif d'une adolescente de 14 ans, commis à trois reprises en avril 2024. Les faits impliquent des jeunes âgés de 11 à 16 ans au moment des faits.

Le tribunal de la jeunesse de Courtrai a reconnu vendredi coupables neuf mineurs pour le viol collectif d'une adolescente de 14 ans, commis à trois reprises en avril 2024.

Les faits impliquent des jeunes âgés de 11 à 16 ans au moment des faits. Le tribunal de la jeunesse de Courtrai a reconnu vendredi coupables neuf mineurs d'âge de viol collectif sur une adolescente âgée de 14 ans au moment des faits. Ceux-ci se sont déroulés en avril 2024. L'adolescente avait été attirée dans un bosquet situé non loin de l'E17, à Courtrai.

Elle y avait été violée par plusieurs jeunes. Les faits se sont reproduits encore deux fois dans les jours qui ont suivi. La victime a porté plainte et l'enquête a permis d'identifier 11 suspects, tous mineurs d'âge, le plus vieux âgé de 16 ans et le plus jeune d'à peine 11 ans. Neuf d'entre eux ont comparu devant le tribunal de la jeunesse.

Celui qui était le petit copain de la victime à l'époque avait été placé dans une institution fermée. Le juge a décidé de lui imposer plusieurs conditions : un suivi lui est imposé, de même qu'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, sous peine de devoir retourner en institution fermée. Un autre jeune doit également faire l'objet d'un suivi strict. Les autres écopent de 30 heures de travaux d'intérêt général.

Enfin, un jeune doit faire traiter un problème d'addiction à la drogue. L'Institut royal météorologique de Belgique met en garde ce vendredi contre des orages dans les provinces d'Anvers, du Limbourg et de Liège. Un code jaune sera en vigueur entre 16h et 23h. Début des plaidoiries au procès de Stépy-Bracquegnies : 'Un massacre', 'Paolo Falzone a posé ses choix'.

Après la loi-programme et les pensions, voici le prochain gros dossier sur la table du gouvernement : 'Le 21 juillet est une date guillotine'. La Chambre a adopté plusieurs mesures phares qui vont impacter la vie des Belges, notamment la réforme des pensions et le prix de l'énergie. Un détective privé a découvert une histoire tout à fait différente alors qu'il était en filature pour un adultère.

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Un drone très particulier va survoler la mer du Nord jusqu'au 3 juillet. L'Institut royal météorologique de Belgique met en garde ce soir contre des orages dans les provinces d'Anvers, du Limbourg et de Liège. Un code jaune sera en vigueur entre 16h et 23h





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