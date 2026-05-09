Trois décès en moins d'une semaine : hantavirus dans des résidents du Cap-Vert et en croisière

Trois décès en moins d'une semaine ont été rapportés en relation avec l'épidémie de hantavirus, qui touche des résidents du Cap-Vert et barde des passagers de croisière. La proportion de décès est élevée en raison du fait que la souche du virus des Andes est transmissible entre humains, ce qui complique le traitement.

Au 8 mai, la OMS a signalé huit cas totalisés dont trois décès ( taux de létalité de 38%) qui ont été confirmés au hantavirus. Tous les cas confirmés ont été identifiés comme provenant du virus des Andes, une souche qui est aussi transmissible entre humains.

Le hantavirus peut être contracté à partir de rongeurs infectés, notamment par l'intermédiaire de leur urine, excréments et salive. Trois passagers de croisière néerlandais et une Allemande sont morts, ainsi qu'une personne embarquée à bord du navire MV Hondius, qui est actuellement en route vers l'île espagnole de Tenerife. La plupart des cas confirmés sont des Belges embarqués sur ce même navire au lieu d'être rapatriés d'urgence. Jusqu'au 4 mai, cinq cas confirmés et trois cas suspects avaient été enregistrés





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