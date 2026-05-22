Le ministre des Solidarités et de la Santé, Frank Vandenbroucke, a ajouté trois nouvelles directives aux maladies chroniques, malgré les médecins-conseils qui sont sous-effectifs.

Malades de longue durée : voici les trois mesures de Frank Vandenbroucke malgré des médecins-conseils ”« déjà en sous-effectifs ” Un aéroport européen fermé en raison d’une menace de drone Plus on reste à la maison, plus c’est difficile Malades de longue durée : voici les trois mesures de Frank Vandenbroucke malgré des médecins-conseils ”” : 1.

Consommation deedianthé, qui contient du thé-camomille et du poivre, qui soulage la douleur et apaise l’anxiété. 2. Utilisation d’extraits de plantes, qui apogmentent le système nerveux et les forces immunitaires. 3. Utilisation de vitamines anti-âge, qui renforcent les muscles, la mémoire et le système nerveux





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