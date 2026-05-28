Trois mois après le début de la guerre en Iran : le nouveau paysage géopolitique du Moyen-Orient

Un aperçu détaillé des impacts de la guerre en Iran sur les équilibres régionaux, les ambitions des principaux acteurs internationaux et les conséquences sur le marché mondial de l'énergie.

Trois mois après le déclenchement de la guerre en Iran , les cartes géopolitique s et économiques du Moyen-Orient ont été profondément bouleversées. Ce qui n'était au départ qu'une offensive militaire limitée est devenu le plus grand choc sur le marché mondial de l' énergie depuis les années 1970.

Quels dirigeants en sortent vainqueurs ? Attention spoiler : Trump perd. Une femme iranienne tient une photo du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. Pour le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei (56 ans), la guerre est une épreuve de feu qui met à l'épreuve son nouveau régime jusqu'à la corde.

Après la mort de son père début mars lors de frappes aériennes américaines et israéliennes, Khamenei Jr. a pris le pouvoir. Mais il a lui-même été grièvement blessé et a perdu sa femme et son fils. Son objectif principal après trois mois est simple : survivre et garder le contrôle. Et c'est réussi jusqu'à présent.

Cela constitue en soi une victoire. L'écrasante majorité de son infrastructure militaire (centres de commandement, aviation, marine, usines fabriquant des roquettes... ) a été détruite. L'économie iranienne s'est effondrée et les manifestations intérieures s'enflamment chaque nuit.

Le programme nucléaire iranien a été anéanti, mais l'uranium enrichi reste présent en Iran. Les États-Unis et Israël contrôlent l'espace aérien iranien. Les États-Unis bloquent toutes les exportations de pétrole et de gaz iraniens. Khamenei Jr. gouverne actuellement dans un isolement strict par crainte d'être éliminé par les États-Unis ou Israël.

Pourtant, il refuse de capituler ou de se rendre. Son objectif à court terme est de conserver les vestiges nucléaires et le contrôle militaire du détroit d'Ormuz. Il veut protéger le pouvoir absolu du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), son armée privée, quitte à tout sacrifier. Le régime iranien survit, au prix du peuple iranien.

Les prix énergétiques élevés ou les sanctions ne l'atteignent pas. Il n'est pas pressé de conclure un accord de paix avec les États-Unis et Israël. Le régime montre qu'en bloquant le détroit d'Ormuz, il ose prendre en otage l'économie mondiale, et il y parvient également. Donald Trump (79 ans) voit la guerre avant tout comme une victoire stratégique pour sa propre doctrine.

Bien que la guerre se déroule différemment de ce que les États-Unis espéraient. Son objectif principal était de neutraliser durement et rapidement la menace nucléaire iranienne et de forcer Téhéran à capituler. Tactiquement, cela a en partie réussi après trois mois : les frappes aériennes américaines ont gravement endommagé l'infrastructure militaire et les installations nucléaires iraniennes. La guerre coûte néanmoins des milliards aux contribuables américains ; le Pentagone estime les coûts militaires directs à des dizaines de milliards de dollars.

Sur le plan intérieur, Trump fait face à la hausse des prix des carburants due à la crise. La guerre exerce une pression sur les relations entre Trump et les alliés européens qu'il accuse de laisser tomber les États-Unis. Le président Trump tente maintenant d'imposer rapidement un accord commercial, avec l'aide du Pakistan. Il utilise l'énorme pression militaire pour forcer l'Iran à un nouvel accord nucléaire strict, sans s'embourber dans une occupation prolongée.

Le fait que l'Iran refuse de se rendre, Trump ne le comprend pas bien. Cela conduit à des messages confus et contradictoires de Trump, qui perd en crédibilité à grande vitesse. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (76 ans), la guerre en Iran équivaut à l'ultime lutte existentielle. Son objectif principal était de détruire définitivement le programme nucléaire iranien et de couper les lignes de ravitaillement vers des alliés comme le Hezbollah au Liban.

Après l'attaque terroriste du 7 octobre, pour laquelle Netanyahu est politiquement responsable, il veut sécuriser son héritage politique par une victoire contre l'Iran et le Hamas. Militairement, Israël a enregistré des succès cruciaux : la production d'uranium hautement enrichi par l'Iran aurait été détruite. Militairement, l'Iran n'est qu'une ombre de lui-même. Le prix pour Israël est pourtant immense.

L'économie est sous haute tension et la région est en insécurité permanente. De plus, la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran a durement touché les économies des États du Golfe amis. Israël est politiquement plus isolé que jamais, ses dirigeants sont inculpés de crimes contre l'humanité. Netanyahu refuse toute forme de diplomatie ou de négociations précoces.

Pour lui, il n'y a qu'une voie : continuer à frapper le régime de Téhéran militairement jusqu'à son effondrement complet, indépendamment de la critique internationale sur le chaos régional. Le président russe Vladimir Poutine se révèle après trois mois comme le troisième larron de ce conflit. Bien que la Russie soutienne politiquement l'Iran, le Kremlin tire des bénéfices financiers et stratégiques énormes de cette guerre.

En raison du blocage du détroit d'Ormuz, 20 % des approvisionnements pétroliers mondiaux ont disparu, faisant grimper le prix du pétrole à un niveau record





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