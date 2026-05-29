La Hertenlaan à Bocholt, la Don Boscostraat à Hechtel et Overbeek à Maaseik sont les quartiers en compétition pour le titre de Meilleure Quartier 2026.

Trois quartiers dans la province de Limbourg sont en lice pour le titre de Meilleure Quartier 2026 . La Hertenlaan à Bocholt, la Don Boscostraat à Hechtel et Overbeek à Maaseik sont les quartiers en compétition.

Radio 2 recherche pour la quatrième fois le Meilleur Quartier de la Flandre. Le Meilleur Quartier est un endroit où il est agréable de vivre et où les gens se soutiennent, s'inspirent et partagent ce qu'ils ont. La Hertenlaan fait partie de la 'Beestenboel'. Le quartier est composé de plusieurs rues avec des noms d'animaux, comme la Hamsterstraat, l'Egelstraat et l'Eekhoornstraat.

En 2023, le comité de fête a été créé.

'Pendant ce temps, nous avons six dames. Nous organisons une réception de nouvel an, un brunch de printemps, une rue de jeu et une grande chasse aux sorcières.

', a déclaré Caroline, qui a inscrit le quartier. 'En juillet, la Hamsterstraat devient une rue de jeu pendant une semaine avec de nombreuses activités supplémentaires. ', a expliqué Caroline. 'Nous organisons chaque soir un dîner thématique.

Le jour de l'Amérique, on mange des hot-dogs, le lendemain, c'est du chili con carne mexicain et pour la soirée italienne, on fait livrer des pizzas.

' 'Ce n'est pas seulement les enfants qui jouent. ', a dit Caroline. 'Les adultes jouent également. Nous faisons la limbo ou d'autres jeux ludiques et allons souvent jusqu'à ce que les enfants se couchent.

' August reste étonné de la rapidité avec laquelle les gens se rendent à l'aide les uns des autres. 'En 2024, j'ai subi une opération de la colonne vertébrale. La voisine Bianca avait envoyé un message dans notre groupe WhatsApp sans que je le sache. Je n'ai pas dû cuisiner pendant deux semaines.

Tous les gens me sont venus apporter des repas. La voisine Fatiha est même venue chaque jour avec une tasse de thé marocain.

', a raconté August. 'Durant les chasses aux sorcières, les enfants se déguisent et se promènent dans les rues décorées. Les adultes se déguisent également. Robyn surprend chaque année avec ses costumes qui sont détaillés jusqu'au dernier détail.

', a expliqué August. 'L'année dernière, j'étais la méchante de Doornroosje, Maleficent. ', a ajouté August. Selon August, on peut décrire le quartier comme un 'recepte hollandais'.

'Cela commence par 'prêtez-moi un œuf chez les voisins'. Ici, on ne partage pas seulement des œufs. Il y a récemment eu un voisin qui a offert un ton de pommes de terre gratuitement. Presque toute la communauté partage maintenant des plantes de pannenkoeken.

', a dit August. Le quartier se situe au cœur de la nature, avec de grandes pelouses et des forêts qui forment le décor pour de nombreuses activités et rencontres spontanées.

'Nous sommes une grande communauté, mais nous nous comportons comme une famille. ', a dit Cathy. 'Sur l'angle de la rue, il y a un banc où nous nous asseyons parfois pour un pique-nique. ' Iris connaît bien ce sentiment de famille.

'J'ai eu deux fois le cancer. Les traitements étaient très durs et j'avais encore une famille avec deux jeunes enfants. J'ai reçu des messages spontanés de toute la communauté, même de gens que je connaissais moins bien. Ils ont pris les enfants après l'école et sont venus pour un nettoyage si cela ne fonctionnait pas.

', a raconté Iris. 'Lorsqu'il y a un bébé dans la rue, nous décorons la cour avant avec un grand héron et des rubans roses ou bleus. Normalement, on fait cela pour soi-même, mais ici, on fait cela pour les autres. C'est une belle tradition dans la communauté.

', a expliqué Cathy. Les voisins se réunissent chaque dimanche soir pour un aperitif.

'C'est chaque semaine dans une autre cour. ', a dit Cathy. 'Lorsque nous sommes venus savoir que la voisine Marjan avait les mains dans les cheveux, nous sommes venus l'aider. Nous sommes venus avec cinq voitures pour qu'elle puisse se déplacer facilement.

Nous avons ainsi pu lui éviter de trouver une entreprise de déménagement.

', a raconté Cathy. Chaque octobre, ils organisent les 'Kachelkonserten'. Tamara est l'une des organisatrices.

'Différents voisins ouvrent leur salon ou leur garage et inviter les artistes de la communauté à se produire. Cela va des groupes de musique à un seul trompettiste.

', a expliqué Tamara. 'Je suis une créative, je fais les impressions et les invitations pour les événements et les fêtes. J'organise des ateliers de créativité pour les enfants pendant les fêtes.

', a ajouté Tamara. Presque tous les habitants sont arrivés dans cette rue en même temps.

'J'ai donné une fête de bienvenue pour toute la communauté. ', a raconté Peter. 'C'était le départ pour le sentiment de communauté dans la rue. ', a ajouté Peter.

'Nous avons un petit espace vert au milieu de la rue. Nous nous y réunissons pour le Nouvel An et l'été. Jusqu'à 2020, nous organisions chaque année un barbecue de quartier sur ce terrain. Maintenant, le thème change chaque année et l'organisation est différente chaque fois.

Nous faisons toujours trop de nourriture. Le lendemain, tout le monde est bienvenu chez moi pour manger les restes. ', a raconté Peter





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Meilleure Quartier 2026 Hertenlaan Don Boscostraat Overbeek Limbourg

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