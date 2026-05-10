Troisième agression contre des agents pénitentiaires à la prison de Nivelles : protocole 507 activé

Après une agression sur trois agents pénitentiaires à Nivelles, un protocole de sécurité a été mis en place. Les syndicats planifient une grève nationale pour dénoncer la surpopulation carcérale.

Samedi soir, à la prison de Nivelles, trois agents pénitentiaires ont été violemment agressés, provoquant une forte émotion parmi le personnel. Grégory Wallez, secrétaire fédéral de la CGSP Justice, a précisé que trois agents avaient été blessés, dont l’un souffrant d’une commotion cérébrale.

Sous le choc après ces événements, le personnel s’est rassemblé lors d’une assemblée générale, aboutissant à la mise en place du protocole 507 lunaire. Ce protocole, encadré par la législation, permet de gérer les situations de tension au sein des prisons en autorisant une suspension partielle ou totale des activités, tout en assurant un service minimum.

Grégory Wallez a expliqué que cette mesure permet aux délégués syndicaux de négocier avec la direction locale pour geler certaines activités prisonnières, comme les visites, tout en maintenant les soins, la nourriture et les exercices en plein air. Lundi prochain, toutes les prisons du pays seront touchées par une grève de 24 heures, organisée à l’échelle fédérale.

Bien que cette action n’ait pas de lien direct avec les événements de Nivelles, elle servira à dénoncer la surpopulation carcérale, un problème récurrent dans le système pénitentiaire. Les syndicats du secteur ont également prévu une manifestation à la prison de Lantin pour sensibiliser l’opinion publique. Grégory Wallez a souligné que les agressions dans les prisons sont souvent sous-estimées, avec trois à quatre incidents par semaine dans différents établissements pénitentiaires.

Il a affirmé que cette fois-ci, les syndicats ne resteront plus silencieux et prévoient des grèves à chaque acte de violence contre un agent. Ces événements mettent en lumière les défis permanents auxquels sont confrontés les agents pénitentiaires, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et d’améliorer les conditions de travail dans les prisons du pays





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