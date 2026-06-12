Donald Trump a annoncé pour la 38e fois qu'un accord proche avec l'Iran avait été trouvé, mais il est difficile de savoir si cela est vrai. Le guide suprême de l'Iran a validé ce qui semble être un accord, mais les détails restent flous.

Donald Trump a annoncé pour la 38e fois qu'un accord proche avec l' Iran avait été trouvé, mais il est difficile de savoir si cela est vrai.

Le guide suprême de l'Iran a validé ce qui semble être un accord, mais les détails restent flous. La guerre au Moyen-Orient continue à faire des victimes et les réseaux sociaux sont remplis de vidéos choquantes qui montrent des chatons battus et ébouillantés. Dans un autre développement, le prince Lorenz a été touché par un cancer et a pu compter sur le soutien de sa famille.

L'épidémie d'Ebola continue à faire des victimes et les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains. La ligne dure de Donald Trump sur l'Otan se confirme et les États-Unis réduisent drastiquement leur soutien en Europe. L'affaire Lyhanna a secoué la France et les Américains pensent que Donald Trump est trop âgé pour gouverner.

Une juge belge a alerté sur le risque d'une affaire Lyhanna en Belgique et le Pacte de l'UE sur la migration et l'asile entre en application ce vendredi. Un violent incendie a eu lieu à Amsterdam et au moins 7 personnes ont été blessées. Donald Trump fête ses 80 ans et les Américains pensent qu'il est trop âgé pour gouverner. La science des dirigeants vieux dit que les dirigeants âgés sont plus susceptibles de prendre des décisions erronées.

Une expérience belge à bord de l'ISS a révélé un conflit dans le cerveau des astronautes et le Pacte de l'UE sur la migration et l'asile entre en application ce vendredi. Après les inondations, Carine a encore un énorme ballot de 300 kg dans son poulailler et les Américains pensent que Donald Trump est trop âgé pour gouverner.

Les réseaux sociaux ont pété un câble après le match entre Mexique et Afrique du Sud en Coupe du Monde et Viviana Pisacane, gagnante de Top Chef, a dévoilé ce qui va bientôt changer dans son restaurant. Une jeune fille a été recherchée dans le cadre d'une enquête sur un réseau de prostitution et traite d'êtres humains





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Donald Trump annule les frappes contre l'Iran et évoque un accord avec TéhéranDonald Trump a annoncé jeudi l'annulation de frappes prévues contre l'Iran et évoqué la possibilité d'un accord avec Téhéran, dont les derniers détails auraient été validés selon lui. Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump promet de frapper 'très fort' l'Iran ce soir. Au moins 22.000 civils tués ou blessés par arme explosive en 2025 : Israël serait responsable de plus de la moitié. Fin des grandes réformes, destitution... ou victoire politique majeure : quels sont les enjeux des élections de mi-mandat pour Donald Trump ? Un des 'piliers du rêve américain' est en péril selon cet éditorialiste belge qui travaille aux États-Unis : 'C'est un des principaux problèmes électoraux'. Il en paye le prix : à quelques mois des élections de mi-mandat, que pensent les Américains de la politique de Donald Trump ? Hausse du coût de la vie, divisions politiques, inquiétudes face aux conflits internationaux : partout aux États-Unis, de nombreux citoyens expriment leur déception à l'égard de Donald Trump. Des étudiants de Harvard aux habitants des petites villes de Pennsylvanie, beaucoup estiment que les promesses de prospérité du président américain n'ont pas été tenues.

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