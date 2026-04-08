Trump annonce un accord 'parfait' sur le nucléaire iranien, évoque le rôle de la Chine

Le président Trump annonce un accord avec l'Iran sur la question nucléaire, le qualifiant de 'parfait'. Il suggère également une implication de la Chine dans les négociations. Les détails de l'accord restent à préciser.

Une victoire éclatante, une réussite complète. 100%. Il n'y a aucune ombre de doute, a affirmé le président Trump dans une brève entrevue suivant l'annonce de l'accord. Il s'est abstenu de préciser s'il reviendrait sur ses menaces initiales, qui consistaient à détruire les centrales électriques et les ponts iraniens en cas d'échec de l'accord. Vous devrez patienter pour le savoir, a déclaré M. Trump à l'AFP.

Cependant, il a martelé que la question de l'uranium iranien serait parfaitement résolue. Ce point est crucial dans le conflit, que Washington prétend mener pour empêcher l'Iran de fabriquer une arme nucléaire. Ce sera parfaitement réglé, sinon je n'aurais jamais consenti à l'accord, a insisté le président américain, sans donner davantage de détails. Il a également suggéré que la Chine avait joué un rôle d'incitation auprès de l'Iran, l'encourageant à s'asseoir à la table des négociations pour parvenir à cet accord de cessez-le-feu. C'est ce que j'entends dire, a répondu M. Trump lors d'une conversation téléphonique, lorsqu'on lui a posé des questions sur une possible implication de Pékin, son allié, pour pousser Téhéran à négocier une trêve. Le président américain prévoit de se rendre à Pékin en mai pour une rencontre avec son homologue chinois, Xi Jinping. La portée exacte de l'accord, et ses modalités d'application, restent encore floues. Les détails techniques, financiers et temporels doivent encore être dévoilés. Néanmoins, l'enthousiasme affiché par le président Trump laisse présager une avancée significative dans les relations diplomatiques, et potentiellement une désescalade des tensions dans la région. Les experts se penchent désormais sur les implications concrètes de cet accord, s'interrogeant sur les mécanismes de vérification du respect des engagements par l'Iran, ainsi que sur l'impact économique de la levée éventuelle des sanctions. L'accord pourrait notamment ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et financières pour l'Iran, tout en posant des défis importants pour les pays voisins et la stabilité régionale. L'Iran, de son côté, n'a pas encore officiellement réagi à cette annonce. Il est donc difficile de déterminer avec certitude l'accueil que Téhéran réserve à cet accord. La prudence est de mise, et les prochains jours seront cruciaux pour observer l'évolution de la situation et confirmer les termes de l'accord final. La déclaration de Trump, et son ton triomphaliste, indiquent toutefois la volonté de Washington de présenter cet accord comme une victoire diplomatique majeure. Les prochains développements permettront de confirmer si cette perception est partagée par l'ensemble des acteurs impliqués. L'annonce de l'accord a suscité des réactions contrastées à travers le monde. Certains saluent cette avancée comme un pas vers la paix et la stabilité, tandis que d'autres expriment des réserves et des inquiétudes quant à son application et à ses conséquences. Les alliés traditionnels des États-Unis, tels que l'Europe et Israël, devraient également réagir à cet événement, et leurs points de vue seront importants pour déterminer la suite des événements. La communauté internationale suivra de près les prochaines étapes de ce processus complexe et potentiellement décisif pour l'avenir de la région. Le silence de l'Iran est cependant assez inquiétant, et pourrait augurer des difficultés à venir dans la mise en œuvre de l'accord. L'absence de déclaration officielle suggère la possibilité que des désaccords persistent quant aux détails de l'accord, ou que Téhéran souhaite prendre le temps d'analyser les implications de celui-ci avant de s'engager publiquement. Le rôle de la Chine, mentionné par Trump, mérite également une attention particulière. Pékin a toujours maintenu des relations étroites avec l'Iran, et son influence pourrait s'avérer déterminante pour la réussite de l'accord. Il est donc possible que la rencontre prévue entre Trump et Xi Jinping en mai soit cruciale pour consolider les acquis de ce cessez-le-feu





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Trump Nucléaire Chine Accord

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tensions Iran-Israël : Menaces de Trump, promesses de représailles et accusations d'ErdoganLes tensions s'intensifient entre l'Iran et Israël suite à la mort d'un haut responsable iranien. Trump minimise le risque de crimes de guerre, les Gardiens de la Révolution promettent vengeance, et Erdogan accuse Israël de saboter les efforts de paix.

Read more »

Crise au Moyen-Orient : Trump menace de détruire l'Iran, l'escalade s'intensifieLes tensions au Moyen-Orient atteignent un nouveau palier alors que les menaces et les violences s'accumulent. Donald Trump menace de détruire l'Iran, tandis que les Gardiens de la Révolution promettent des représailles. La situation au Liban reste catastrophique et les efforts diplomatiques peinent à porter leurs fruits.

Read more »

Trump menace de détruire l'Iran et critique les médias lors d'une conférence de presseLors d'une conférence de presse centrée sur le sauvetage d'un aviateur américain, Donald Trump a menacé de détruire l'Iran en une nuit si l'ultimatum fixé n'est pas respecté. Il a également critiqué les médias, tout en vantant l'opération militaire. Les propos du président ont alterné entre menaces, espoirs de négociations et critiques acerbes.

Read more »

Trump accusé de démence après ses propos apocalyptiques sur l'IranDonald Trump n'a jamais été mesuré dans ses propos ni préoccupé de leur cohérence. Mais face à l'Iran, il a franchi...

Read more »

Trump menace de détruire l'Iran : ultimatum et analyse de la situationLe président américain Donald Trump exige la réouverture du détroit d'Ormuz et menace de détruire l'Iran en une nuit si Téhéran refuse. Raoul Delcorde, professeur en relations internationales, analyse la crédibilité de ces menaces et les enjeux de la confrontation.

Read more »

Trump propose une suspension des frappes contre l'Iran sous conditionsDonald Trump annonce qu'il est prêt à suspendre les bombardements contre l'Iran pendant deux semaines et à un cessez-le-feu si Téhéran rouvre le détroit d'Ormuz. Il évoque également des discussions avancées pour un accord de paix à long terme.

Read more »