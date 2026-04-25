Trump annule une rencontre avec l'Iran, affirmant détenir toutes les cartes

Le président américain a annulé le voyage de ses représentants à Islamabad pour rencontrer des responsables iraniens, invoquant un emploi du temps chargé et un manque de clarté de la part de Téhéran. Il affirme que l'Iran peut le contacter directement s'il souhaite négocier.

Le président américain a annoncé l'annulation du voyage de ses représentants à Islamabad, au Pakistan , initialement prévu pour rencontrer des responsables iraniens. Cette décision, révélée sur sa plateforme Truth Social, est justifiée par un emploi du temps surchargé et une perception de manque de clarté quant à la direction prise par l'Iran.

Le président a affirmé détenir une position de force dans les négociations potentielles, soulignant qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer pour engager un dialogue. Il a déclaré que l'Iran peut simplement le contacter directement s'il souhaite discuter. Cette annulation intervient alors que les émissaires américains, MM. Witkoff et Kushner, étaient sur le point de s'envoler pour Islamabad ce samedi, dans le but de relancer les pourparlers visant à mettre fin durablement aux conflits au Moyen-Orient.

La Maison Blanche avait précisé que cette rencontre était une demande émanant de Téhéran. Interrogé sur les implications de cette annulation, notamment la possibilité d'une reprise des hostilités, le président Trump a répondu par la négative, indiquant qu'une telle option n'avait pas encore été envisagée.

Il a réitéré sa confiance dans la position américaine, affirmant qu'ils détiennent toutes les cartes et qu'ils ne sont plus disposés à investir du temps et des ressources dans des voyages prolongés pour des discussions improductives. Il a également exprimé ce sentiment à une journaliste de Fox News, insistant sur l'inutilité de ces déplacements de longue durée.

Parallèlement à cette annulation, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a achevé une visite à Islamabad, où le Pakistan joue un rôle de médiateur. Suite à des discussions avec de hauts responsables pakistanais, le ministre iranien a partagé sur X la position de l'Iran concernant un cadre viable pour une paix durable.

Cependant, il a également exprimé des doutes quant à la sincérité des États-Unis dans leur approche diplomatique. Cette situation se déroule dans un contexte de trêve prolongée sine die entre les États-Unis et l'Iran, une trêve qui était entrée en vigueur le 8 avril après les frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.

L'avenir des négociations et la stabilité régionale restent donc incertains, avec une tension palpable entre les déclarations américaines affirmant une position de force et les réserves iraniennes quant à l'engagement réel des États-Unis dans un processus de paix. L'annulation du voyage des représentants américains pourrait être interprétée comme un signal fort, indiquant une volonté de réévaluer la stratégie américaine face à l'Iran et de privilégier une approche plus directe et moins coûteuse en temps et en ressources.

La question de savoir si cette approche permettra de débloquer la situation et de parvenir à une solution durable au Moyen-Orient reste ouverte





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