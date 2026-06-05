Trump débloque des subventions massives pour relancer le charbon américain

Le président américain annonce un plan de subventions pour soutenir les centrales et mines de charbon, suscitant des critiques environnementales.

Le président américain Donald Trump a annoncé un plan massif de subventions pour l'industrie du charbon, visant à prolonger la durée de vie des centrales et des mines existantes.

Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que les 14 centrales et 42 mines concernées se trouvent dans des États qui l'ont majoritairement soutenu lors de la dernière élection présidentielle. Cette décision, selon lui, permettra de renforcer la fiabilité du réseau électrique et de maintenir des tarifs d'électricité bas pendant plusieurs décennies. Une partie des fonds sera également allouée à la construction d'un terminal maritime à Oakland, en Californie, destiné à faciliter l'exportation du charbon.

La production de charbon aux États-Unis a connu un déclin significatif depuis son pic en 2005, avec une chute de près de 50 % jusqu'en 2020. Après avoir atteint un point bas en 2024, elle a légèrement rebondi l'année dernière, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Cependant, les données récentes de l'observatoire Global Energy Monitor indiquent que les États-Unis sont la seule grande économie à avoir augmenté sensiblement leur consommation de charbon en 2025. Cette tendance contredit les efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le charbon étant l'un des principaux contributeurs au réchauffement climatique. Les critiques environnementales ne manquent pas, pointant du doigt l'impact désastreux du charbon sur le climat.

Jusqu'à présent, la décélération de l'industrie charbonnière américaine était attribuée à une perte de compétitivité face à des pays comme la Chine, ainsi qu'à des préoccupations écologiques croissantes. Ce nouveau plan de subventions risque d'inverser cette tendance et de freiner la transition vers des énergies propres. Les associations écologistes dénoncent une décision court-termiste qui sacrifie l'avenir de la planète pour des gains politiques immédiats.

La mesure pourrait également entraîner des tensions commerciales, notamment avec les partenaires européens qui s'efforcent de réduire leur dépendance au charbon





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