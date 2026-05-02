Trump déclare la fin des hostilités avec l'Iran, mais l'opposition reste sceptique

Donald Trump a informé le Congrès que les hostilités avec l'Iran sont terminées, mais les démocrates contestent cette affirmation et craignent une nouvelle escalade. La question de l'autorisation du Congrès pour une intervention militaire prolongée reste au cœur du débat.

Le président Donald Trump a officiellement informé les responsables parlementaires américains que les hostilités avec l' Iran sont considérées comme terminées, dans une lettre adressée ce vendredi.

Cette déclaration intervient alors que le délai légal de 60 jours, imposé par la loi sur les pouvoirs de guerre, pour obtenir l'autorisation du Congrès afin de prolonger une intervention militaire, arrivait à échéance. Trump affirme avoir ordonné un cessez-le-feu initial de deux semaines le 7 avril 2026, qui a été continuellement prolongé depuis lors.

Il souligne qu'il n'y a eu aucun échange de tirs entre les forces américaines et iraniennes depuis cette date, marquant ainsi la fin des opérations militaires qui avaient débuté le 28 février 2026. Cette communication est une tentative de se conformer à la Constitution américaine, qui confère au Congrès le pouvoir exclusif de déclarer la guerre, tout en tenant compte de la loi de 1973 qui permet au président d'engager des actions militaires limitées en réponse à une urgence nationale.

Cependant, cette loi exige également que le président sollicite l'approbation du Congrès si l'engagement militaire dépasse les 60 jours, une autorisation distincte d'une déclaration de guerre formelle. Les efforts des démocrates pour limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump en matière d'intervention en Iran ont jusqu'à présent été infructueux. Ils ont à plusieurs reprises tenté de faire adopter des résolutions contraignant l'action du président, mais sans succès.

Trump a fermement rejeté ces tentatives, qualifiant les demandes des démocrates de non constitutionnelles et accusant ceux qui les soutiennent de manquer de patriotisme. Il a insisté sur le fait qu'une telle demande n'a jamais été formulée auparavant et s'est interrogé sur la raison pour laquelle elle devrait l'être maintenant. L'opposition démocrate a vivement contesté l'affirmation du président concernant la fin des hostilités, arguant qu'elle ne reflète pas la réalité sur le terrain.

Jeanne Shaheen, sénatrice et membre de la commission des affaires étrangères, a souligné la présence de dizaines de milliers de soldats américains en danger dans la région, les menaces persistantes d'une escalade de la part de l'administration, le risque de fermeture du détroit d'Ormuz et les conséquences potentielles sur les prix aux États-Unis. Elle a dénoncé le déclenchement de cette guerre par Trump sans stratégie claire ni autorisation légale, estimant que l'annonce d'aujourd'hui ne change rien à cette situation.

Malgré la déclaration de Trump, des inquiétudes persistent quant à la possibilité d'une reprise des conflits. Certains élus républicains ont même averti qu'ils pourraient commencer à exiger une autorisation du Congrès si le délai de 60 jours est dépassé.

Cependant, sans le soutien suffisant des conservateurs, les démocrates ne disposent pas des moyens nécessaires pour contraindre l'administration à respecter cette échéance. Parallèlement, des responsables militaires iraniens expriment également leur scepticisme quant à la sincérité de la déclaration américaine.

Mohammad Jafar Asadi, inspecteur adjoint du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, a déclaré que la reprise du conflit entre l'Iran et les États-Unis est probable, soulignant le manque de fiabilité des États-Unis en matière de respect des promesses et des accords. Cette situation souligne la fragilité de la paix dans la région et la nécessité d'une approche diplomatique prudente et durable pour éviter une nouvelle escalade des tensions.

La question de l'autorisation du Congrès reste un point de friction majeur, et l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Iran demeure incertain





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