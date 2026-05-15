Trump en Xi praten over invoertarieven, Taiwan en Iran

Het staatsbezoek van president Trump in China is afgelopen. Trump en Xi hadden het over invoertarieven, Taiwan en de oorlog in Iran . Maar wat er concreet is afgesproken, blijft onduidelijk.

De Amerikaanse president Trump heeft naar eigen zeggen geen toezeggingen gedaan aan de Chinese president Xi over Taiwan. Trump zegt wel dat hij en Xi veel over Taiwan gepraat hebben tijdens hun ontmoeting. Ook over de wapenleveringen aan Taiwan. Trump zegt dat hij nog niet beslist heeft of hij de wapenleveringen laat doorgaan.

Trump voegt er ook aan toe dat er in zijn ogen geen conflict is tussen de VS en China over Taiwan. Xi zou hem wel gevraagd hebben of de VS Taiwan zou verdedigen, mocht China de eilandstaat aanvallen. Trump zegt dat hij daar geen antwoord op heeft gegeven.

'Er is maar 1 persoon die dat weet en dat ben ik. Ik praat daar niet over.





Xi Jinping met en garde Trump sur le risque de conflit en matière de TaiwanLe président Xi Jinping a mis en garde jeudi à son homologue Donald Trump sur le risque de conflit en matière de Taiwan, dès l'ouverture d'un sommet placé sous le signe de multiples tensions bilatérales et globales. Si la question de Taiwan est bien traitée, les relations entre les deux pays pourront rester stables, a déclaré Xi Jinping. La Chine considère Taiwan comme une de ses provinces et a plaidé pour une solution pacifique, mais se réserve la possibilité de recourir à la force. La politique américaine sur Taiwan repose sur un soutien militaire robuste à l'île, sans reconnaissance à part entière ni soutien ouvert aux velléités d'indépendance.

Tech Titans Accompany Donald Trump on China Trip, Seeking to Bridge Trade Gaps and AI DialogueA delegation of tech giants, including Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook (Apple), Kelly Ortberg (Boeing), and Elon Musk (X, Tesla, Space X), is accompanying Donald Trump on his trip to China from May 13-15. The goal is to encourage China to open up to American businesses and facilitate dialogue on key economic issues, such as trade barriers, AI development, and geopolitical stability. Since the new tariffs imposed by Trump, Chinese exports to the US have plummeted, with the share of Chinese-made goods in total US imports dropping from 13.8% to 7.8% in just two years, as reported by Les Échos.

Donald Trump's 3-day visit to China: Boeing deal, no military aid to Iran, Strait of Hormuz agreementDonald Trump's visit to China resulted in a concrete deal where Boeing sold 200 aircraft to Chinese airlines. Trump also discussed Iran, where he claimed Xi promised no military aid to Tehran and both countries agreed on keeping the Strait of Hormuz open. However, no changes were made regarding Taiwan.

