Trump herhaalt akkoord met Iran, mogelijk ondertekening dit weekend in Europa

President Donald Trump herhaalt dat er een "geweldig akkoord" is gesloten met het Iraanse regime. Hij zegt dat het complete akkoord er al binnen enkele dagen kan zijn en dat de laatste details worden vastgelegd. Trump zegt ook dat hij met de Israëlische president Benjamin Netanyahu heeft gesproken en nog met de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan zal spreken. Het akkoord kan volgens Trump aankomend weekend worden ondertekend. Mogelijk zelfs in Europa, zegt hij, in aanwezigheid van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance.

Trump herhaalt dat er een "geweldig akkoord" is gesloten met het Iraanse regime. Hij zegt dat het complete akkoord er al binnen enkele dagen kan zijn en dat de laatste details worden vastgelegd.

Trump zegt ook dat hij met de Israëlische president Benjamin Netanyahu heeft gesproken en nog met de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan zal spreken. Het akkoord kan volgens Trump aankomend weekend worden ondertekend. Mogelijk zelfs in Europa, zegt hij, in aanwezigheid van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance.

Die heeft een deel van de onderhandelingen met Iran geleid, onder meer in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Iran heeft nog geen akkoord gesloten met de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatsmedium Fars. Het bericht komt na een aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump, die luchtaanvallen op Iran schrapte omdat er een bepaald akkoord met het Iraanse leiderschap zou zijn gesloten.

De Verenigde Staten zullen vanavond dan toch geen aanvallen uitvoeren tegen Iraanse doelwitten. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social.

"Aangezien de besprekingen met de Islamitische Republiek Iran zijn voorgelegd aan de hoogste Iraanse leiders en door hen zijn goedgekeurd, heb ik, als president van de Verenigde Staten van Amerika, de voor vanavond geplande luchtaanvallen en bombardementen op Iran afgeblazen. " Trump zegt dat verschillende Golfstaten betrokken waren bij de gesprekken met de Iraanse top. Er moet nog een bepaalde "transactie worden gefinaliseerd", maar binnenkort zal een bepaalde overeenkomst "worden ondertekend", klinkt het.

"De tijd en plaats van ondertekening zal binnenkort worden medegedeeld. "De Verenigde Staten zullen Iran "zeer hard" treffen vannacht. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan via zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij schrijft verder dat de VS de volledige Iraanse olie‑ en gasmarkt zouden overnemen, beginnend met Kharg‑eiland.

Dat is een eiland in de Perzische Golf voor de Iraanse kust, met olieopslag en een haven die essentieel is voor de Iraanse olie‑industrie. Trump beweert ook dat grote delen van de Iraanse defensiecapaciteit "vernietigd" zouden zijn, maar die claims zijn niet onafhankelijk bevestigd. Op een olietanker voor de kust van Oman is brand uitgebroken, meldt de Britse maritieme dienst UKMTO. De brand zou in de machinekamer zijn ontstaan.

Volgens de Indiase zeemansbond Forward Seamen's Union gaat het om een Indiase olietanker. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er vandaag 2 olietankers zijn aangevallen door de Amerikaanse marine. De lokale autoriteiten onderzoeken de precieze oorzaak nog, maar alle bemanningsleden zijn veilig. Voorlopig is er geen sprake van een olielek of andere milieu‑impact.

Het is al het derde maritieme incident dat deze week wordt gemeld. Bij een eerder incident viel het Amerikaanse leger eveneens een Indiase olietanker aan. Drie Indiase bemanningsleden zijn omgekomen nadat het Amerikaanse leger een tanker in de Golf van Oman heeft aangevallen. Volgens het Amerikaanse Centcom, het militaire commando voor het Midden-Oosten, vuurde een militair vliegtuig "precisiewapens" af op de machinekamer van het schip nadat de bemanning herhaaldelijk bevelen zou hebben genegeerd.

Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden, 21 van hen werden gered. De 3 omgekomen mannen werden aanvankelijk na de aanval als vermist opgegeven. Nu zijn hun lichamen teruggevonden en geïdentificeerd. Sonowal zegt dat de lichamen van de 3 slachtoffers zo snel mogelijk naar India worden teruggebracht.

India heeft de Amerikaanse ambassadeur in New Delhi opgeroepen voor een gesprek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Bahrein heeft foto's gedeeld van de schade die de Iraanse aanvallen hebben aangericht.

"Een meisje van 11 is lichtgewond geraakt. Voertuigen gingen in vlammen op en huizen zijn beschadigd in Hamad en Manama", klinkt het op X.België en 21 andere landen hebben Iran opgeroepen om "dodelijke complotten en andere kwalijke acties" op hun grondgebied en tegen hun gemeenschappen te staken. Volgens de landen probeert Iran mensen op hun grondgebied te vermoorden, te intimideren, te ontvoeren of lastig te vallen





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