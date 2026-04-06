Trump menace de détruire l'Iran et critique les médias lors d'une conférence de presse

Lors d'une conférence de presse centrée sur le sauvetage d'un aviateur américain, Donald Trump a menacé de détruire l'Iran en une nuit si l'ultimatum fixé n'est pas respecté. Il a également critiqué les médias, tout en vantant l'opération militaire. Les propos du président ont alterné entre menaces, espoirs de négociations et critiques acerbes.

L’ Iran pourrait être anéanti en une seule nuit, une nuit qui pourrait être celle de demain, a menacé Donald Trump lundi lors d’une conférence de presse. Cette conférence, qui portait principalement sur le sauvetage spectaculaire d’un aviateur américain, a également vu le président américain exposer des menaces directes contre l’ Iran et les médias .

Trump a déclaré que l’armée américaine était prête à détruire les infrastructures iraniennes, y compris les ponts et les centrales électriques, dans un délai de quatre heures si l’ultimatum fixé à Téhéran n’était pas respecté mardi à 20h00 (heure locale). Le président, qui a dit ne pas s’inquiéter des potentielles accusations de crimes de guerre, a affirmé que l’opération militaire américaine bénéficiait du soutien de la population iranienne, citant des messages interceptés suggérant un désir de bombardement continu. Cependant, les déclarations de Trump ont oscillé entre des positions belliqueuses et des ouvertures diplomatiques, reflétant une complexité dans l’approche américaine du conflit. Dans la même journée, il a reconnu que les dirigeants iraniens négociaient de bonne foi, tout en les accusant de manipuler les présidents américains. Il a également comparé les négociations en cours à des échanges millénaires, compliqués par des difficultés de communication. Parallèlement, le président a évalué une proposition de cessez-le-feu de 45 jours comme une étape importante, tout en insistant sur le fait que cela n’était pas suffisant.\La conférence de presse de Trump a servi de plateforme pour exalter l’opération de sauvetage de l’aviateur américain, un événement qu’il a présenté comme un triomphe militaire attirant l’attention du monde entier. Il a détaillé l’engagement de plus de 170 avions militaires et la destruction de deux appareils, démontrant la puissance et l’efficacité de l’armée américaine. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a même établi un parallèle entre le sauvetage et la résurrection de Jésus-Christ, soulignant l’importance de l’événement dans un contexte de célébration pascale. Ce faisant, Trump a profité de l’occasion pour renforcer le moral des troupes et du public américain, alors que l’implication militaire est de plus en plus contestée. L’accent mis sur cette opération visait à contrer la perception négative de la guerre et à renforcer l’image de puissance et de compétence de l’administration Trump.\En marge de ces déclarations, Trump a également adressé des menaces directes aux journalistes, notamment ceux qui ont révélé des informations sur la recherche d’un membre d’équipage d’un appareil abattu en Iran. Il a critiqué vivement CNN et le New York Times, suggérant une volonté d’intimider les médias et de contrôler le récit. En outre, lors de son apparition dans les jardins de la Maison Blanche, Trump a exprimé son désir de s’emparer du pétrole iranien, tout en reconnaissant que cela n’était pas réalisable en raison des opinions défavorables de l’opinion publique américaine. Il a qualifié de stupides les opinions majoritairement opposées à la guerre, traduisant son mépris pour la critique et son intention de poursuivre une politique agressive. Trump a aussi mentionné un plan pour imposer un droit de passage dans le détroit d’Ormuz, sans fournir plus de détails, soulignant l’importance stratégique de cette voie maritime et les ambitions américaines de contrôle dans la région





rtlinfo / 🏆 8. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Donald Trump Iran Menaces Conflit Sauvetage Armée Américaine Médias

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre au Moyen-Orient : le pilote américain porté disparu en Iran a été secouru, annonce Donald Trump, l'Iran dit avoir abattu un avion ennemi'Au cours des dernières heures, l'armée américaine a mené à bien l'une des opérations de recherche et de sauvetage les...

Lire la suite »

Trump lance un ultimatum incendiaire à l'Iran : Escalade au Moyen-Orient ?Donald Trump exige la réouverture du détroit d'Ormuz sous 24 heures, menaçant l'Iran. L'ultimatum rejeté par Téhéran inquiète quant à une escalade militaire. Analyse de Raoul Delcorde, professeur de relations internationales.

Lire la suite »

Trump semble repousser son ultimatum envers l'Iran à 'mardi 20h''Mardi, 20h heure de la côte Est !', a-t-il simplement écrit sur sa plateforme Truth Social. Fin mars, le président...

Lire la suite »

Tensions Iran-Israël : Menaces de Trump, promesses de représailles et accusations d'ErdoganLes tensions s'intensifient entre l'Iran et Israël suite à la mort d'un haut responsable iranien. Trump minimise le risque de crimes de guerre, les Gardiens de la Révolution promettent vengeance, et Erdogan accuse Israël de saboter les efforts de paix.

Lire la suite »

Crise au Moyen-Orient : Trump menace de détruire l'Iran, l'escalade s'intensifieLes tensions au Moyen-Orient atteignent un nouveau palier alors que les menaces et les violences s'accumulent. Donald Trump menace de détruire l'Iran, tandis que les Gardiens de la Révolution promettent des représailles. La situation au Liban reste catastrophique et les efforts diplomatiques peinent à porter leurs fruits.

Lire la suite »

Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump affirme que l’Iran pourrait être 'anéanti en une nuit, peut-être mardi soir'Le locataire de la Maison blanche avait auparavant menacé de détruire le réseau électrique et d’autres infrastructures...

Lire la suite »