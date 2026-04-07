Trump menace de détruire l'Iran si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert: l'escalade continue

La tension monte d'un cran entre Washington et Téhéran. Donald Trump menace de détruire les infrastructures iraniennes si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert rapidement. Des explosions à Téhéran et des frappes israéliennes ajoutent à l'instabilité.

La tension entre Washington et Téhéran s'intensifie de façon alarmante. Donald Trump a proféré des menaces graves ce lundi, avertissant de la destruction d'infrastructures vitales en Iran si le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique, n'était pas rapidement rouvert à la navigation. Le président américain a déclaré de manière catégorique que le pays entier pourrait être anéanti en une seule nuit, évoquant la possibilité d'une intervention militaire dès la nuit de mardi à mercredi.

Ces déclarations, lourdes de conséquences, ont mis le monde en alerte, soulignant la gravité de la crise actuelle et le risque d'une escalade incontrôlée. Trump a précisé qu'il était prêt à cibler les centrales énergétiques iraniennes, ainsi que les ponts, si aucune mesure n'était prise d'ici mardi à 20h, heure de Washington, soit 2h du matin en Belgique. Cette menace directe contre les infrastructures civiles et énergétiques de l'Iran marque une escalade significative dans la rhétorique et la posture américaine, alimentant les craintes d'un conflit majeur au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz, un point de passage crucial dans le Golfe Persique, est une artère vitale pour l'approvisionnement mondial en énergie, voyant transiter environ 20 % du pétrole consommé à l'échelle planétaire. Son blocage ou sa fermeture, même temporaire, aurait des répercussions économiques désastreuses à l'échelle mondiale, accentuant la volatilité des marchés pétroliers et mettant en péril la stabilité économique de nombreux pays. La situation est d'autant plus préoccupante que les relations diplomatiques entre les deux pays sont déjà extrêmement tendues, avec des échanges verbaux virulents et des accusations mutuelles de provocations et d'ingérences.\Du côté iranien, ces menaces américaines sont accueillies avec une ferme réprobation. Un porte-parole militaire a vivement condamné ce qu'il a qualifié de rhétorique grossière et arrogante, assurant que de telles déclarations n'auraient aucun impact sur la poursuite de l'offensive et les opérations militaires en cours. Les Gardiens de la Révolution, une force militaire d'élite en Iran, ont par ailleurs évoqué la mise en place de nouvelles conditions de navigation dans le détroit d'Ormuz, sans toutefois préciser la nature ou l'étendue de ces nouvelles réglementations. Des responsables politiques iraniens avaient récemment suggéré l'introduction de taxes pour les navires utilisant cette voie maritime, une mesure qui pourrait encore aggraver les tensions et complexifier la situation. Sur le terrain, la situation reste extrêmement volatile et précaire. Des explosions ont été signalées à Téhéran et dans ses environs dans la nuit de lundi à mardi. L'armée israélienne a revendiqué une série de frappes aériennes, affirmant avoir ciblé des infrastructures importantes dans la capitale iranienne et d'autres régions du pays. Simultanément, elle a déclaré avoir intercepté des missiles lancés depuis l'Iran. Le conflit, déclenché le 28 février par des bombardements israélo-américains, a déjà causé des pertes humaines considérables au Moyen-Orient, avec plusieurs milliers de morts, principalement en Iran et au Liban. Les violences continuent de sévir, affectant tragiquement les zones civiles. Au Kurdistan irakien, deux civils ont été tués par un drone chargé d'explosifs qui s'est écrasé sur leur domicile. Au Liban, le bilan des victimes approche les 1 500 morts, selon les autorités locales citées par l'AFP. La banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, est quasiment déserte depuis le début du mois de mars, ses habitants étant contraints de vivre dans des conditions précaires, certains sous des tentes dans les environs. La situation humanitaire est catastrophique et les besoins de la population sont criants.\Sur le plan diplomatique, les efforts pour trouver une solution pacifique au conflit demeurent fragiles et peu fructueux. Une tentative de cessez-le-feu de 45 jours, soutenue notamment par des médiateurs pakistanais, a été rejetée aussi bien par l'Iran que par les États-Unis. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se prononcer sur un projet de résolution concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz. Ce texte, initié par Bahreïn, a été considérablement édulcoré par rapport à sa version originale et ne prévoit plus explicitement le recours à la force pour rouvrir la voie maritime. Cette absence de fermeté dans la résolution témoigne des difficultés rencontrées par la communauté internationale pour parvenir à un consensus et trouver des solutions efficaces. Les répercussions économiques de la crise sont également significatives. Les prix du pétrole sont restés sous forte pression, se situant autour de 110 dollars le baril pour le Brent et le WTI. Avant le début des frappes de fin février, ces mêmes références s'échangeaient respectivement autour de 72 et 67 dollars, illustrant l'ampleur de la flambée des prix liée au conflit. Cette hausse des prix de l'énergie a des conséquences directes sur l'économie mondiale, augmentant l'inflation et affectant le pouvoir d'achat des consommateurs. Dans ce contexte explosif, les prochaines heures et les prochains jours s'annoncent décisifs. La communauté internationale observe avec inquiétude l'évolution de la situation, craignant une escalade militaire qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la région et au-delà. Les efforts diplomatiques et les négociations sont plus que jamais nécessaires pour éviter le pire et trouver une issue pacifique à cette crise complexe et dangereuse. La recherche de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient est une priorité absolue, qui exige la coopération de toutes les parties prenantes et un engagement fort en faveur du dialogue et du respect du droit international





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