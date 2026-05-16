Trump reisde China af met bewondering maar geen concrete afspraken

Trump reisde China af met bewondering over zijn ontvangst tijdens het staatsbezoek, maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt over invoertarieven, Taiwan of de oorlog in Iran. Volgens China zouw een wapenlevering van 14 miljard dollar (12 miljard euro) druk zetten op de relatie tussen de VS en China.

Het staatsbezoek van president Trump in China is afgelopen. Trump en Xi hebben het onder andere gehad over invoertarieven, Taiwan en de oorlog in Iran.

Maar waar concreet is afgesproken, blijft onduidelijk. Trump heeft Taiwan gewaarschuwd tegen de uitoefening van de onafhankelijkheid. Volgens hem heeft niemand zin om tegenstanders te steunen die de onafhankelijkheid van Taiwan verklaren. Taiwan wordt officieel niet erkend als onafhankelijke staat door de Verenigde Staten en heel wat andere westerse landen.

Ook België trekt zich uit de erkenning van Taiwan. China bevestigt dat Xi Jinping in de herfst naar de Verenigde Staten zal reizen. Volgens Taiwan is de Amerikaanse president verplicht om de wapenleveringen aan Taiwan groen licht te geven, zoals vastgelegd in de 1979-afspraak tussen de VS en Taiwan. Trump heeft geen beslissing genomen over de wapenleveringen, die China zou druk zetten op de relatie tussen de Aziatische grootmacht en de Verenigde Staten.

Xi zou Trump gevraagd hebben of de VS Taiwan zou verdedigen, maar Trump heeft daar geen antwoord op gegeven. Trumps bewondering voor de vorstelijke ontvangst in China stopte niet onder stoelen of banken. Voor de Chinese president was het kans om zijn grenzen op te trekken, iets dat toch niet gebeurde





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Xi Jinping Invoertarieven Taiwan Crisis Tussen VS & China Wapenleveringen Belofte China Betrokkenheid VS In Taiwan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xi Jinping met en garde Trump sur le risque de conflit en matière de TaiwanLe président Xi Jinping a mis en garde jeudi à son homologue Donald Trump sur le risque de conflit en matière de Taiwan, dès l'ouverture d'un sommet placé sous le signe de multiples tensions bilatérales et globales. Si la question de Taiwan est bien traitée, les relations entre les deux pays pourront rester stables, a déclaré Xi Jinping. La Chine considère Taiwan comme une de ses provinces et a plaidé pour une solution pacifique, mais se réserve la possibilité de recourir à la force. La politique américaine sur Taiwan repose sur un soutien militaire robuste à l'île, sans reconnaissance à part entière ni soutien ouvert aux velléités d'indépendance.

Read more »

Trump en Xi praten over invoertarieven, Taiwan en IranTrump en Xi hebben tijdens het staatsbezoek van Trump in China gesproken over invoertarieven, Taiwan en de oorlog in Iran. De afspraken zijn onduidelijk, maar Trump heeft geen toezeggingen gedaan aan Xi over Taiwan.

Read more »

Trump ignore une question sur Taiwan : quatre points pour comprendre l’histoire l’îleL’île est passée par plusieurs mains avant d’arriver où elle en est aujourd’hui. Au 16e siècle, les Portugais...

Read more »

Taïwan affirme être une nation 'indépendante', malgré la mise en garde du président américain Donald Trump'Taïwan est une nation démocratique, souveraine et indépendante, qui n’est pas subordonnée à la République populaire...

Read more »