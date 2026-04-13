Trump supprime une image controversée le représentant comme Jésus-Christ après les critiques

Donald Trump a retiré une publication sur Truth Social après que des personnalités religieuses aient critiqué une image générée par l'IA le représentant comme Jésus-Christ, déclenchant une controverse sur le blasphème et le symbolisme religieux.

Le président américain Donald Trump a supprimé une publication sur Truth Social après les critiques de chrétiens américains. La publication présentait une image générée par IA de Trump représenté comme Jésus-Christ . Des personnalités religieuses de premier plan ont qualifié cela de blasphème et ont appelé à la suppression de l'image. Trump lui-même nie être représenté comme Jésus. Sur la photo, il s'imagine descendant sur terre comme Jésus-Christ , guérissant les malades, entouré de la Statue de la Liberté, de feux d'artifice, d'un aigle, mais aussi de plusieurs avions de combat.

'Je ne sais pas si le président pensait être drôle, s'il était sous l'influence d'une substance quelconque, ou quelle explication possible il pourrait avoir pour ce blasphème scandaleux, mais il doit le supprimer immédiatement et demander pardon au peuple américain et à Dieu', a écrit Basham, qui est une voix importante dans la pensée conservatrice américaine en tant qu'écrivaine et commentatrice.

Un écho similaire est venu de Riley Gaines, connue pour son activisme contre les athlètes transgenres et en tant qu'animatrice de son propre podcast sur Fox News. 'Vraiment, je ne comprends pas pourquoi il a posté ça',. 'Veut-il provoquer des réactions ? Le pense-t-il vraiment ? Un peu de modestie lui ferait du bien. On ne se moque pas de Dieu.'

Trump et Gaines se serrent la main lors de la signature d'une décision interdisant aux femmes transgenres de participer aux sports féminins (2025). Et il a également essuyé les foudres de l'ancienne figure de proue de MAGA et représentante Marjorie Taylor Greene.

'Le jour de Pâques orthodoxe, le président Trump a attaqué le pape, car le pape s'oppose à juste titre à la guerre de Trump en Iran, et ensuite il a publié cette photo de lui-même, comme s'il remplaçait Jésus.'

'Ceci fait suite à sa publication de la semaine dernière, dans laquelle il a proféré une violente diatribe contre Pâques et a ensuite menacé d'anéantir toute une civilisation. Je condamne cela fermement et prie contre cela.'

Fait notable : sous sa propre publication, les réactions négatives de ses abonnés ont également plu. Peut-être une raison supplémentaire de supprimer la publication une demi-journée plus tard. Entre-temps, le président a réagi à ce tumulte. Pire encore : il nie catégoriquement être représenté sur l'image comme Jésus-Christ, mais 'comme un médecin qui guérit les gens'. On ne sait pas si cette explication apaisera les esprits.

Trump en 2024 a d'ailleurs déjà déclaré que Dieu l'avait protégé et qu'il avait été envoyé par lui. Selon son collègue Bert De Vroey, cela va très loin. 'Surtout dans le contexte de la dispute avec le pape, qui est considéré comme le représentant du Christ. Ce n'est pas aussi innocent qu'il n'y paraît et politiquement pas intelligent. Je ne pense pas que cela lui rapportera des points. Dire que vous êtes protégé par Dieu est une chose, mais se comparer au Christ en est une autre.'

'En tant que personne, il ne devrait plus se présenter aux élections, mais je peux imaginer que les candidats républicains prendront leurs distances avec cela.'

La correspondante du Vatican Andrea Vreede observe une tendance dans la communication de l'administration Trump. 'Il y a une messianisation politique en cours à la Maison Blanche : ils utilisent le christianisme pour justifier les guerres', déclare-t-elle dans Terzake. 'Le ministre de la Guerre, Pete Hegseth, a également appelé récemment dans des prières à aider l'armée américaine et à ne faire aucune grâce à l'ennemi. Bien sûr, cela est totalement contraire au message du Christ, selon le pape.'

C'est aussi ce que dit Sofi Van Ussel, directrice du réseau des jeunes de l'Église catholique en Flandre. 'Il est clair depuis longtemps que certains courants politiques tentent de s'approprier la foi catholique. La religion est alors utilisée à mauvais escient pour renforcer les antagonismes et polariser davantage la société.'

'Aucune religion n'est là pour servir des agendas politiques ou renforcer les luttes idéologiques. La religion doit rassembler les gens, inviter à la réflexion et créer un espace de réflexion. Aucune religion n'approuvera donc la guerre, et encore moins ne la proposera comme solution.'

Ce n'est pas la première fois que Trump provoque une controverse avec des images générées par IA qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. Début février, il a partagé une vidéo qui se terminait pa





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