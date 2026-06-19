Trump tourne son attention vers la Corée du Nord après l'accord avec l'Iran

Après la conclusion d'un accord avec l'Iran, le président américain Donald Trump exprime son intention de se concentrer sur la question nord-coréenne, selon le président sud-coréen. Cette priorité s'inscrit dans le contexte de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie, qui affaiblit l'efficacité des sanctions. Une photo de Trump avec Kim Jong Un relance les spéculations sur des négociations futures.

Le président américain Donald Trump , après avoir conclu un accord avec l'Iran, souhaite désormais porter son attention sur la question nord-coréenne, selon des déclarations du président sud-coréen Lee Jae Myung .

Cette annonce a été faite à la suite d'une rencontre entre les deux dirigeants lors du sommet du G7 à Évian. Lee Jae Myung a rapporté que Trump estimait le moment opportun de se concentrer sur la péninsule coréenne.

Par ailleurs, le président sud-coréen a souligné l'inefficacité des sanctions internationales contre la Corée du Nord, en raison notamment de la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou liée au conflit en Ukraine. Une photographie de Trump avec Kim Jong Un, publiée sur les réseaux sociaux quelques heures après l'annonce de l'accord iranien, a alimenté les spéculations sur un possible retour des négociations avec le Nord.

Lors de leur dîner à Évian, les deux hommes ont discuté de la paix dans la péninsule coréenne et des relations bilatérales, avec des progrès significatifs selon Lee Jae Myung. La péninsule coréenne reste techniquement en état de guerre depuis l'armistice de 1953, sans traité de paix formel, et séparée par une zone démilitarisée.

Malgré ces développements, d'autres actualités nationales et internationales dominent également les flux médiatiques, notamment des alertes météorologiques en Belgique concernant des chaleurs extrêmes et des orages violents, des perturbations dans le secteur de la construction liées à la guerre au Moyen-Orient, ainsi que des incidents divers comme une fusillade à Times Square pendant la Coupe du monde. Ces éléments contextuels, bien que distincts, partagent des thèmes de crise, de négociations diplomatiques et d'impacts socio-économiques





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Corée Du Nord Accord Iran Lee Jae Myung Sanctions Kim Jong Un Nucléaire Diplomatie Péninsule Coréenne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIVE VS en Iran ondertekenen voorlopig akkoord, Trump zou akkoord getekend hebben in VersaillesLIVE Op 28 februari begonnen de Verenigde Staten en Israël met aanvallen op Iran. Het Iraanse regime antwoordde met luchtaanvallen in de hele Golfregio. Volg alle updates in onze liveblog.

Read more »

Iran : défaite ou victoire pour Donald Trump ?Note éditoriale : cet article, programmé ce jeudi à 7h15 et basé sur des prévisions en attente de connaissance formelle...

Read more »

Victoire du Mexique contre la Corée du Sud et qualification pour les huitièmes de finaleAprès un match tendu face à la Corée du Sud, le Mexique se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à une victoire étroite. Les deux équipes savaient qu'un match nul suffisait mais ce sont les Mexicains qui ont fini par l'emporter dans un match aux occasions rares.

Read more »

L'accord de Trump avec l'Iran fragilise Netanyahou : la fin de 'Bibi le magicien' ?Depuis des années, Benjamin Netanyahou est surnommé en Israël 'Bibi le Magicien'. Ce sobriquet reflète...

Read more »