Tubize : le bourgmestre rassure après les résultats négatifs des analyses d'amiante sur le site de l'incendie textile

Le bourgmestre Samuel D'Orazio confirme que les analyses du site incendié à Tubize sont négatives, que l'amiante est confinée et que les opérations de déblaiement et de dépollution sont en cours. Les écoles et les crèches pourront rouvrir dès que les contrôles seront validés.

Le bourgmestre de Tubize , Samuel D'Orazio, a fait part de son soulagement après les premières analyses effectuées sur le site de l'incendie qui a ravagé un entrepôt de textile le lundi matin.

Selon ses déclarations, les échantillons prélevés dans plusieurs endroits du bâtiment ont tous donné des résultats négatifs, ce qui permet d'écarter tout risque de contamination majeure. Bien que la présence d'amiante ait été confirmée dans les structures du dépôt, les analyses montrent que les fibres d'amiante sont restées confinées sur le site et n'ont pas été libérées dans l'air.

"Il semble que le climat ait joué en notre faveur", a précisé le bourgmestre, "le vent a limité la dispersion des particules et nous permet aujourd'hui de travailler avec les services de secours et la protection civile pour cantonner l'amiante sur place". Cette situation rassure les habitants de Tubize et des communes environnantes, qui avaient été contraints de rester à l'intérieur de leurs logement, fenêtres et portes fermées, suite aux consignes émises par les autorités sanitaires en raison de la toxicité présumée des fumées.

Les opérations de déblaiement ont débuté mardi en début d'après‑midi, sous la supervision des services de secours, de la protection civile et de la police locale. Des grues et des engins de chantier ont été mobilisés pour accéder aux zones les plus dangereuses, tandis que les pompiers maintiennent un jet d'eau continu sur les structures restantes afin d'empêcher toute flambée résiduelle.

Un hélicoptère équipé d'un système de pulvérisation d'eau a également repris ses rotations, apportant une aide précieuse dans le contrôle des braises encore actives sous les décombres. Le chef des opérations a indiqué que les mesures prises seraient ajustées en fonction des informations recueillies sur le terrain et qu'il était prévu que le feu soit totalement maîtrisé dans la nuit.

Les équipes de dépollution, quant à elles, prépareront le confinement définitif de l'amiante, en veillant à ce que les matériaux contaminés soient retirés et stockés conformément aux normes européennes en vigueur. Les habitants de Tubize, ainsi que ceux des communes voisines - Hal, Lembecq, Braine‑le‑Comte, Ittre et Rebecq - ont été régulièrement informés via les canaux de communication municipaux.

La mairie a rappelé que les mesures de précaution, telles que le confinement des habitations et la fermeture des écoles et crèches, resteraient en place jusqu'à la confirmation définitive de la sécurité sanitaire. Dès que les analyses des cours et des espaces publics seront terminées et validées, les établissements scolaires pourront rouvrir et les activités quotidiennes reprendront leur cours normal.

Le bourgmestre a conclu en soulignant que la coopération entre les services d'urgence, la protection civile et les experts en dépollution a permis de maîtriser rapidement la situation, minimisant les risques pour la santé publique et la continuité de la vie locale. Il a invité les citoyens à rester vigilants, à suivre les consignes officielles et à consulter régulièrement le site internet de la commune pour les mises à jour concernant l'avancée des travaux de nettoyage et de remise en état du site





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