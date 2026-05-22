American news outlets reported that Tulsi Gabbard has submitted her resignation and will be leaving her position at the Department of Defense (DOD) by the end of June. She notified the Board of Inspection Reports and Estimates (BODRE) of her intent to withdraw her resignation, as mentioned in the resignation letter obtained by Fox News.

Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten Tulsi Gabbard neemt ontslag en vertrekt binnenkort uit het regeringsteam van Trump. Verschillende Amerikaanse nieuwssites hebben toegang gehad tot haar ontslagbrief, waarin ze bedanken voor het vertrouwen en haar besluit om het laatste twaalf maanden en een half jaar lang dienst te doen als directeur van de nationale inlichtingendiensten.

Gabbard neemt ontslag vanwege de kankerdiagnose van haar man, die aan een zeldzame vorm van botkanker lijdt. De Amerikaanse president Trump heeft gereageerd op haar vertrek, waarmee hij vindt dat haar ontslag ' jammer' is. Trump beschouwt haar als iemand die geweldige werkzaamheden heeft verricht en zal worden gemist. Aan de kankerdiagnose heeft hij gezegd dat haar beslissing om de strijd bij haar man te voeren ' niet meer dan juist' is. De plaatsvervangende directeur Aaron Lukas zal voorlopig haar werk overnemen





