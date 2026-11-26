Tous les escaliers mécaniques de la tunnel piétonne d'Anvers sont à l'arrêt, causant d'immenses files d'attente. La ministre Annick De Ridder intervient pour restaurer le service.

L'ensemble des escaliers roulants situés dans la tunnel piéton ne reliant les deux rives du port d' Anvers sont actuellement hors service en raison de dysfonctionnements techniques majeurs affectant les rampes d'appui. Cette défaillance systématique a provoqué une saturation immédiate des ascenseurs dédiés, générant des files d'attente considérables pour les milliers de personnes traversant la Schelde chaque jour.

Panne totale des escaliers et files d'attente interminables

Tous les dispositifs mécaniques de la galerie sous-fluviale ont été mis à l'arrêt, obligeant les usagers à privilégier l'usage des ascenseurs qui fonctionnent encore. Cette situation critique a été confirmée par des témoignages d'utilisateurs constatant que la situation s'est dégradée rapidement, avec l'apparition de longues queues dès le début des heures de pointe.

Also read Encore mieux que l’Union Saint-Gilloise : le Club de Bruges annonce un bénéfice historique

Impact direct sur les trajets domicile-travail quotidiens

Les pendulaires qui traversent la rivière pour se rendre sur la rive droite de la Schelde subissent de plein fouet cette paralysie des infrastructures. De nombreux travailleurs rapportent devoir anticiper leurs déplacements matinaux pour tenter d'éviter les périodes de forte affluence devant les ascenseurs restants.

La frustration des usagers face à la répétition des pannes

La situation est particulièrement vécue comme une source majeure de stress, notamment pour les parents devant emmener leurs enfants à l'école à l'heure. Pour Ilse, qui déclare devoir partir à 7h45 pour parcourir les deux kilomètres séparant sa résidence de son lieu de travail, le climat froid et les retards imprévisibles augmentent la détresse. Elle souligne que ce type de problème affecte régulièrement la ponctualité, un constat qui s'est encore amplifié la semaine dernière avec l'annulation du service de bac.

Advertisement

Le problème est exacerbé par l'impossibilité pour certains usagers de contourner le blocage. Joris, qui utilise une speed bike électrique, explique qu'il est physiquement impossible pour lui de gravir les marches à pied lorsque les escaliers roulants sont inopérants. Cette contrainte crée une situation de quasi-otage pour les résidents de la rive gauche qui dépendent de cette infrastructure vitale pour rejoindre le centre urbain.

Positionnement de la ministre Annick De Ridder (N-VA)

La ministre flamande de la Mobilité, Annick De Ridder, du parti N-VA, a officiellement pris acte de la gravité de la situation. Son cabinet a confirmé qu'une expertise est menée en urgence pour identifier les causes profondes de la défaillance des rampes d'appui et pour accélérer le retour à la normale du service.

Au-delà de la simple réparation technique, l'administration prévoit de mettre en place un dispositif d'information clearer pour les usagers. L'objectif est de prévenir plus efficacement les pendulaires de l'état du service afin de mieux organiser leurs trajets quotidiens face à ces aléas techniques récurrents.

Une alternative limitée pour les habitants de Linkeroever

Les habitants de Linkeroever se trouvent dans une position stratégique vulnérable, car les alternatives de transport sont restreintes. Avec l'absence de service de tramway reliant directement Linkeroever au centre-ville d'Anvers, la tunnel piétonne et les ferrys constituent les seules options viables pour échapper aux embouteillages de la rive droite.