Tupac et Snoop Dogg se réunissent virtuellement dans le futur jeu 'Stranger than Heaven'

Le rappeur Tupac Shakur, assassiné en 1996, fera une apparition dans le prochain jeu de la série Like a Dragon, Stranger than Heaven, prévu pour janvier 2027. Snoop Dogg, qui est aussi un personnage jouable, a annoncé cette collaboration posthume réalisée avec l'accord des héritaires et sans utiliser d'intelligence artificielle, en réaction aux controverses récentes sur le sujet.

Quinze ans après le spectacle légendaire de Coachella, les légendes du hip-hop Tupac Shakur et Snoop Dogg se réunissent à nouveau, cette fois dans le monde du jeu vidéo .

Le rappeur Tupac, assassiné en 1996, apparaitra dans le nouveau titre de la célèbre série de jeux d'action Like a Dragon, anciennement connue sous le nom de Yakuza. Ce nouveau jeu, intitulé Stranger than Heaven, doit sortir le 15 janvier 2027. L'annonce a été faite lors du Summer Game Fest, un grand événement dédié aux nouvelles sorties vidéoludiques qui s'est tenu récemment aux États-Unis.

La surprise de la bande-annonce a été la révélation d'un personnage mystère du nom d'Amaru, interprété par la voix de Tupac. Ce nom est un clin d'œil évident au nom complet de l'artiste, Tupac Amaru Shakur. Snoop Dogg, qui est lui-même un personnage jouable dans le jeu (il prête sa voix au contrebandier Orpheus) et a participé à la bande-son, a confirmé cette collaboration posthume. Il est accompagné par son fils, Cordell Broadus, qui décroche également un rôle.

Les Responsables du studio RGG, à l'origine de la série, insistent sur le fait que cette intégration est menée avec le plus grand respect pour l'héritage de Tupac. Ils précisent que le personnage a été conçu à partir d'archives vidéos et photographiques, et que l'intelligence artificielle n'a pas été utilisée pour recréer sa voix ou son apparence. Cette précision n'est pas anodine.

En 2024, le rappeur Drake avait utilisé une imitation par IA de la voix de Tupac sur un titre, ce qui avait déclenché une vague de critiques de la part des fans et des ayants droit de l'artiste, allant jusqu'à des menaces de poursuites judiciaires. Drake avait finalement dû retirer le morceau. La relation entre Snoop Dogg et Tupac remonte au début des années 1990. Ensemble avec le Dr. Dre, ils formaient le cœur du label légendaire Death Row Records.

Quinze ans après la mort de Tupac, leur collaboration scénique la plus marquante restait le hologramme du rappeur apparu aux côtés de Snoop et du Dr. Dre sur la scène du festival Coachella en 2012, un moment qui est entré dans l'histoire des performances musicales. Snoop Dogg a expliqué que cette nouvelle collaboration virtuelle dans le jeu vidéo a été rendue possible avec l'accord complet des héritiers de Tupac, avec lesquels il entretiendrait d'excellentes relations.

Il n'est pas exclu que d'autres projets surprises voient le jour, car Snoop Dogg et son fils ont fondé leur propre studio de jeu vidéo, Death Row Games, en référence à l'ancien label.

"Nous construisons un univers de jeux centré sur le hip-hop", a déclaré Snoop. "Nous avons de nombreux plans qui se concrétiseront dans les mois à venir. " Tupac Amaru Shakur est considéré comme l'un des rappeurs les plus influents de tous les temps. Figure centrale de la rivalité entre la côte Ouest et la côte Est des États-Unis, il incarnait le son de la West Coast après avoir déménagé en Californie dans son adolescence.

Il a été abattu en septembre 1996 à Las Vegas, après avoir assisté à un combat de boxe de Mike Tyson. Son assassinat reste non résolu.

Son héritage culturel et musical continue de resonner fortement, et son apparition dans Stranger than Heaven, si elle est traitée avec le sérieux qui lui est accordé, pourrait marquer un tournant dans la manière dont les artistes défunts sont intégrés aux expériences interactives modernes, en établissant peut-être un nouveau standard de respect et de collaboration avec les familles





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