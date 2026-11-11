Turquie prépare son duel contre la Belgique avec ajustements tactiques

Le sélectionneur turc Sergen Yalçin détaille la stratégie avant le match contre la Belgique, évoquant la rare titularité de Celik Zeki et l'arrivée d'Enes Ünal. La Turquie vise les trois points pour rester dans le groupe.

La Turquie se prépare à affronter la Belgique lors de son prochain match européen. Le sélectionneur Sergen Yalçin a précisé durant une conférence de presse que l'alignement sera fortement influencé par les retours de blessure de trois ou quatre joueurs et qu'elle ne prévoit pas de faire titulariser Celik Zeki.

Stratégie offensive et rôle d'Enes Ünal

Selon Yalçin, Enes Ünal sera bien sûr sur le banc de touche de la ligne d'attaque. Ce centre‑campé de référence est considéré comme le moteur du jeu et sera exploité en fonction de la dynamique du match. Le conférencier a souligné que le but est de décrocher les trois points contre un adversaire de haute qualité et de souligner l'importance de la performance pour maintenir la Turquie dans le groupe.

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Ajustements tactiques et réserve de joueurs

Le tacticien turc a évoqué " quelques ajustements mineurs " dans la composition d'équipe, sans nommer de changements précis. Il a aussi souligné que les chances que Celik Zeki soit sélectionné aujourd'hui sont très faibles, rendant son implication secondaire. En outre, la présence de trois ou quatre joueurs revenant de blessure permettra une rotation stratégique pour optimiser le jeu à différents moments du match.

Objectifs à long terme et reconnaissance nationale

Yalçin a insisté sur l'objectif de l'équipe de ne pas seulement gagner ce concours mais de " jouer de beaux matchs et gagner la reconnaissance ". Il a exprimé la conviction que la Turquie est capable de performer à ce niveau et que le moment présent est cruciale pour " élever le niveau du football turc ". Le conférencier a souligné qu'il n'y a " aucune raison pour que nous ne réussissions pas ici " et que l'équipe a la capacité d'aller loin si elle se maintient à haut niveau.

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Importance du match pour la qualification

Le résultat contre la Belgique sera décisif pour la qualification de la Turquie à la prochaine étape. Sergen Yalçin a déclaré que les résultats obtenus permettront de mieux évaluer le niveau de l'équipe face à des équipes de calibre similaire et qu'ils seront essentiels pour le maintien dans le groupe. Le directeur technique a particulièrement rappelé la responsabilité de l'équipe à fournir le meilleur niveau de jeu tout en renforçant la fierté nationale.

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