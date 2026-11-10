Turquie : Yalçin face à la reconstruction d'une sélection en crise

Éliminée du Mondial 2026 et battue quatre fois de suite en Ligue des Nations, la Turquie confie sa relance au sélectionneur Yalçin, dans un contexte de risque de relégation.

La sélection turque traverse une période extrêmement difficile. Éliminée au premier tour de la Coupe du monde en Amérique, l'équipe de Turquie a ensuite enchaîné quatre défaites consécutives en Ligue des Nations. Face à cette crise, le sélectionneur Yalçin doit désormais relancer un groupe qui a perdu son enthousiasme, selon les observateurs du football turc. Cette situation pose une question simple : la Turquie peut-elle se relever rapidement ?

Quatre défaites de suite en Ligue des Nations

La Turquie a subi quatre revers successifs dans la compétition. Elle s'est inclinée 0-1 contre la France, puis 3-0 contre la Belgique, avant de perdre 3-1 puis 1-4 contre l'Italie. Cette série intervient après une année 2026 jugée très décevante sur le plan sportif.

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Malgré ces résultats, la sélection n'a pas été dominée sur le terrain. Le problème se situe surtout dans l'efficacité, aussi bien en défense qu'en attaque. Les chiffres du groupe montrent un décalage net entre la production offensive et le nombre de buts marqués.

Yalçin, un profil connu du football turc

Le sélectionneur Yalçin, âgé de 54 ans, est présenté comme un entraîneur au caractère bien trempé qui connaît parfaitement le football turc. Il n'a jamais quitté le championnat national sur le plan sportif, ce qui constitue un atout pour la reconstruction de l'équipe.

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En tant que joueur, Yalçin a porté les maillots des trois principaux clubs stambouliotes. Son passage au Besiktas, avec 250 matches disputés, reste particulièrement remarqué. Comme entraîneur, il a dirigé ces dernières années plusieurs formations turques et a notamment remporté le doublé Championnat et Coupe de Turquie lors de la saison 2020-2021.

Au-delà de ce palmarès, sa connaissance précise des joueurs et des équipes du pays est présentée comme un élément clé pour retrouver le droit chemin. Elle lui permet de sélectionner des profils adaptés à un groupe en quête de repères.

Un déficit d'efficacité offensive préoccupant

Le manque de réussite devant le but explique en grande partie les mauvais résultats de la Turquie. Lors de ses deux premiers matches de la Coupe du monde, l'équipe a tiré 62 fois au but sans parvenir à trouver les filets. Ce chiffre illustre l'ampleur du problème.

En Ligue des Nations, la sélection a effectué 64 tirs cadrés et non cadrés vers le but en quatre rencontres, dont 23 contre la Belgique. Elle n'a pourtant marqué que deux fois sur l'ensemble de la compétition. Pour la sélection, l'enjeu est donc de transformer davantage ses occasions.

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Dans ce contexte, Baris Yilmaz ne pourra pas résoudre seul les difficultés offensives de l'équipe. L'attaquant affiche quatre buts sur les huit dernières sélections, mais seulement six buts en 41 sélections au total. En attendant le retour de Yildiz, la responsabilité créative repose largement sur Arda Güler.

Un sursaut attendu face au risque de relégation

La Turquie risque de chuter en division inférieure de la Ligue des Nations si elle termine à la quatrième place de son groupe. Ce scénario constitue la menace la plus concrète pour le staff technique et les joueurs à court terme.

Le sélectionneur Yalçin a également pris une décision marquante en laissant Aktürkoğlu, titulaire de 58 sélections, en dehors de ce rassemblement. Cette absence représente la principale surprise de sa liste. Elle montre que le staff a choisi de bâtir un nouveau groupe autour d'options différentes.

Pour les supporters turcs, l'objectif est désormais de retrouver de l'orgueil et une dynamique collective. Le talent reste présent dans l'effectif, selon les observateurs. La réussite de Yalçin dépendra donc de sa capacité à transformer ces occasions en buts et à éviter une nouvelle relégation sportive.