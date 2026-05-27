TV PLUS supprime provisoirement les rediffusions du programme de Martine Prenen

Le téléviseur TV PLUS de Westerlo a supprimé provisoirement les rediffusions du programme de Martine Prenen suite à son décès. L'administrateur général de la chaîne a déclaré que c'était un signe de respect envers la famille.

Le téléviseur TV PLUS de Westerlo a supprimé provisoirement les rediffusions du programme de Martine Prenen suite à son décès . Selon l'administrateur général Farid Khetouta, c'est 'un signe de respect envers la famille'.

Le présentateur était connu pour son programme 'Mar10s' sur la santé et le bien-être, où il proposait des conseils pour mener une vie saine.

'C'est d'autant plus cruel que nous la perdons', déclare Farid Khetouta. 'Sa détermination à partager des informations sur la santé avec le grand public était considérable. Elle parlait de la nutrition saine d'une manière agréable, ce qui vous faisait apprécier et accepter.

' L'administrateur de TV PLUS ignorait que Prenen souffrait de problèmes de santé graves. 'C'est certainement pas à ce point. C'est pourquoi le news est tombé comme une bombe sur notre rédaction. Chacun se souvient d'elle comme une femme déterminée, toujours positive, toujours souriante et énergétique.

On ne s'y attendait pas. Je vois ici uniquement silence et désespoir complet.

' Pour Khetouta, la chaleur et la positivité de Prenen sont les souvenirs les plus beaux. 'La télévision peut être une tâche stressante, mais Martine y allait toujours avec une attitude positive. On voyait clairement qu'elle était présente dans la maison.

' 'Il y avait du mouvement, de l'ambiance, de la convivialité, de la camaraderie et de la professionnalité. Et sa chaleur, elle était toujours là. Je ne l'oublierai jamais.

' Pour le moment, les téléspectateurs de TV PLUS ne verront plus Martine Prenen à l'écran. 'Mais le contenu de ces programmes reste précieux et je ne peux pas exclure que nous les rediffusions dans le futur', conclut l'administrateur de la chaîne. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de choisir les sources que vous souhaitez voir en premier lors de vos recherches. Ainsi, vous ne manquerez jamais les dernières nouvelles de VRT NWS





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