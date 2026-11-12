Tweede Kamer keurt miljonairstaks goed: politieke crisis dreigt in Nederland

De Tweede Kamer stemt voor een miljonairstaks met steun van D66 en CDA, in weerwil van VVD-verzet. Dit leidt tot een serieuze politieke crisis in het Nederlandse kabinetsverband.

De Tweede Kamer heeft een cruciaal voorstel goedgekeurd dat een miljonairstaks invoert. Dit amendement ontving een nipte meerderheid van 79 stemmen van de 150 Kamerleden. De goedkeuring vindt plaats met de actieve steun van de regeringspartijen D66 en CDA, ondanks het fel verzet van de derde coalitiepartner, de VVD. Deze gang van zaken heeft geleid tot een diepe politieke crisis binnen de Nederland se regering.

Stemming en coalitieakkoord details

Niet alleen de D66 en het CDA stemden voor het voorstel. Ook partijen als Pro, SP, 50Plus, Volt, Partij voor de Dieren, Denk en ChristenUnie brachten hun stem uit in het voordeel van de maatregel. Het concrete doel is het verzamelen van 1 miljard euro aan extra belastinginkomsten. Deze gelden zullen worden aangewend om de inkomstenbelasting voor werkenden te verlagen. Het CDA en de D66 pleiten al langer voor een hogere belastingdruk op de rijksten.

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Rechtse VVD dreigt met coalitiebreuk

De rechts-liberale VVD verzet zich fel tegen deze belastinghervorming. VVD-leider Dilan Yeşilgöz had gewaarschuwd voor een fundamentele reset van de samenwerking. Hij dreigde ermee om de coalitie te verlaten indien de andere partners voor het amendement zouden stemmen. De daad heeft nu het woord gevolgd, wat de positie van de VVD in de regering uiterst precair maakt.

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Toekomst van het belastingplan onzeker

De goedkeuring van dit specifieke amendement staat nu op losse schroeven. Het volledige belastingplan, waartoe dit voorstel behoort, moet later vanavond nog in stemming worden gebracht. De VVD dreigt tegen het gehele pakket te stemmen. Dit zou de hele begroting kunnen laten stranden en de minderheidsregering onder leiding van premier Rob Jetten op de proef stellen.