Uberlândia Mamoré : 51 expulsions record dans un match de football brésilien U20

Un choc de championnat brésilien U20 entre Uberlândia et Mamoré a dégénéré en une bagarre générale provoquant 51 expulsions, établissant potentiellement un nouveau record mondial d'expulsions.

Une rencontre du championnat brésilien U20 opposant les équipes d' Uberlândia et de Mamoré s'est transformée en chaos majeur le dimanche dernier. L'affrontement, qui devait rester un classique du football jeune, a abouti à un bilan exceptionnel de 51 personnes expulsées des terrains. Ce chiffre inclut indistinctement les joueurs ainsi que les membres des staffs techniques des deux camps.

Décrochage brutal à la cinquante-quatrième minute

Les incidents ont pris naissance précisément à la cinquante-quatrième minute de jeu. Cette temporalité critique coïncidait avec l'ouverture du score pour Mamoré, marquée par leur troisième but de la partie. La tension a immédiatement explosé suite à une provocation dirigée envers le banc de touche adverse. Cet acte initial a servi d'étincelle déclenchant une rixe massive impliquant l'ensemble des effectifs présents sur le bord du terrain.

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Violence physique et objets projetés sur le gazon

Cette altercation générale s'est caractérisée par des échanges de coups directs entre les participants. Au-delà des agressions physiques, plusieurs objets ont été lancés vers les groupes en conflit. Parmi les projectiles identifiés figuraient des bouteilles ainsi qu'une civière médicale, soulignant le niveau de désorganisation atteint lors de cet épisode violent.

Cinquante et une expulsions officielles comptabilisées

L'arbitre principal a fini par interrompre définitivement la partie face à l'impossibilité de rétablir l'ordre. Selon les données publiées par CNN Brasil, la répartition des sanctions disciplinaires est nette. Le côté de Mamoré compte vingt-neuf exclusions, tandis qu'Uberlândia enregistre vingt-deux expulsions. Ces chiffres constituent le décompte final validé par les autorités sportives.

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Un nouveau record mondial potentiellement établi

Ce total de cinquante et une expulsions pourrait établir un nouveau record mondial dans l'histoire du football professionnel ou amateur. Il dépasse largement le précédent record historique détenu par un match disputé en Argentine en 2011. À cette époque, trente-six cartons rouges avaient été distribués lors d'un affrontement similaire, un seuil désormais largement dépassé par les événements survenus au Brésil.

Conséquences immédiates pour les clubs concernés

Ces événements exceptionnels auront inévitablement des répercussions majeures pour les deux institutions sportives impliquées. Les procédures disciplinaires vont probablement s'ouvrir rapidement auprès des instances dirigeantes du football brésilien. Les clubs devront faire face aux sanctions administratives et financières liées à ce comportement collectif non autorisé lors de la compétition U20.