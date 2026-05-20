UEFA: La Ligue des Nations passe de quatre à trois ligues de dix-huit équipes à partir de 2028-2029

La Ligue des Nations passera de quatre à trois ligues de dix-huit équipes à partir de l’édition 2028-2029. Chaque ligue sera composée de trois groupes de six équipes qui joueront contre cinq adversaires. Les équipes du même chapeau joueront en aller-retour l’une contre l’autre et en match unique contre celles des autres pots. La compétition se terminera, comme actuellement, par des quarts de finale, une phase finale à quatre et des matchs de barrage de promotion/relégation. Les qualifications pour l’Euro prendront également la forme de divisions : la Ligue 1 reprendra les trente-six équipes des Ligues A et B de la Ligue des Nations, alors que la Ligue 2 regroupera les dix-huit équipes restantes. Trois groupes de douze équipes tirées au sort à partir de trois chapeaux de douze équipes composeront la Ligue 1. Chaque équipe jouera six matchs contre six adversaires différents, deux par chapeau. La Ligue 2 aura le même format que la Ligue C de la Ligue des Nations. Les pays organisateurs seront intégrés aux qualifications pour déterminer leur place en Ligue des Nations. Les équipes les mieux classées de chaque groupe de la Ligue 1 se qualifieront directement pour la phase finale, et les places restantes seront attribuées au terme de matchs de barrage qui garantiront des chances équitables de qualification également aux équipes de la Ligue 2.

La Ligue des Nations passera de quatre à trois ligues de dix-huit équipes à partir de l’édition 2028-2029. Chaque ligue sera composée de trois groupes de six équipes qui joueront contre cinq adversaires.

Les équipes du même chapeau joueront en aller-retour l’une contre l’autre et en match unique contre celles des autres pots. La compétition se terminera, comme actuellement, par des quarts de finale, une phase finale à quatre et des matchs de barrage de promotion/relégation.

Les qualifications pour l’Euro prendront également la forme de divisions : la Ligue 1 reprendra les trente-six équipes des Ligues A et B de la Ligue des Nations, alors que la Ligue 2 regroupera les dix-huit équipes restantes. Trois groupes de douze équipes tirées au sort à partir de trois chapeaux de douze équipes composeront la Ligue 1. Chaque équipe jouera six matchs contre six adversaires différents, deux par chapeau.

La Ligue 2 aura le même format que la Ligue C de la Ligue des Nations. Les pays organisateurs seront intégrés aux qualifications pour déterminer leur place en Ligue des Nations. Les équipes les mieux classées de chaque groupe de la Ligue 1 se qualifieront directement pour la phase finale, et les places restantes seront attribuées au terme de matchs de barrage qui garantiront des chances équitables de qualification également aux équipes de la Ligue 2.

Le concept doit encore être affiné et sera définitivement approuvé au mois de septembre lors de la prochaine réunion du Comité exécutif, précise l’UEFA





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