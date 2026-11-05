UGent développe un code-barres moléculaire invisible pour lutter contre la contrefaçon

L'Université de Gand crée un code-barres moléculaire intégré au plastique, résistant à 350 degrés, pour authentifier les produits et combattre la contrefaçon d'ici 2028.

Des chercheurs de l'Université de Gand ont mis au point un code-barres moléculaire invisible qui s'intègre directement dans les matériaux plastiques des produits manufacturés. Cette innovation vise à identifier avec précision l'origine et les conditions de fabrication pour lutter efficacement contre les produits contrefaits.

Un code moléculaire indélébile dans le plastique

L'équipe dirigée par le professeur Filip Du Prez a développé des barcodes moléculaires qui agissent comme un passeport unique pour chaque article. Ces informations sont stockées dans des polymères synthétiques, comparables à l'ADN humain, mais avec une robustesse accrue pour supporter les processus industriels.

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Contrairement aux codes-barres traditionnels qui peuvent être retirés ou falsifiés, cette technologie incruste les données directement dans la matière première. Le code ne peut pas être détaché du plastique sans détruire le produit lui-même, garantissant ainsi une traçabilité permanente et inviolable.

Une résistance thermique supérieure aux méthodes existantes

Les recherches précédentes sur les codes à ADN synthétique échouaient souvent car ces structures se dégradent entre 70 et 80 degrés Celsius. La nouvelle méthode développée par les chercheurs supporte des températures allant jusqu'à 350 degrés Celsius sans perdre son intégrité.

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Le professeur Filip Du Prez et le postdoctorant Thibault Schutz ont démontré que cette stabilité thermique permet aux codes de survivre aux étapes critiques de moulage et de transformation des plastiques. Le professeur Nezha Badi de la faculté de chimie organique et macromoléculaire a également contribué à cette avancée technique majeure.

Applications critiques pour la sécurité et la conformité

Cette technologie trouve une application immédiate dans des secteurs où la sécurité est primordiale, comme les pièces aéronautiques pour avions ou drones. L'identification fiable des composants permet d'éviter l'introduction de pièces contrefaites dont la qualité serait incertaine.

Les produits grand public, tels que les sacs à main ou les jouets, bénéficient également de cette protection contre la fraude. En outre, la technologie peut aider à vérifier les allégations écologiques en mesurant avec précision la quantité de plastique recyclé contenu dans un produit fini.

Défis techniques et calendrier de déploiement industriel

Le projet européen ERC BIGTOP marque une transition vers l'industrie avec des tests prévus en 2027 pour évaluer le potentiel à grande échelle. Les chercheurs travaillent actuellement à optimiser la vitesse de lecture des codes pour des contrôles douaniers quotidiens plus efficaces.

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Les premiers produits commerciaux intégrant cette technologie sont attendus entre 2028 et 2030 selon les projections actuelles du laboratoire.