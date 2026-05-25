UK heatwave: Met Office records new high temperature of 34.8°C in Kew Gardens, London

The UK is currently experiencing a heatwave, with temperatures soaring above 30°C. The new high temperature of 34.8°C was recorded in Kew Gardens, south of London, breaking the previous record of 32.8°C set in 1922 and 1944. The heatwave has affected several regions of England, with the state of canicule declared in eight locations.

Le Met Office a indiqué vers 17H00 (18H00 heure belge) avoir mesuré 34,8°C à Kew Gardens , au sud de Londres, soit 2 degrés de plus que le précédent record de 32,8°C, enregistré en 1922 puis encore en 1944.

Un peu plus tôt 33,5°C avaient été mesurés à Heathrow, à l'ouest de la capitale. Une telle chaleur serait exceptionnelle au Royaume-Uni en plein milieu de l'été, alors encore plus en maiLe Royaume-Uni connait une vague de chaleur exceptionnelle, qui a débuté en fin de semaine dernières, avec des températures dépassant les 30°C durant le week-end.

Dimanche, le Met Office avait décrété l'état de canicule dans huit endroits d'Angleterre, dans le Grand Londres, dans le Suffolk ou l'Essex (est du pays). Cela signifie que les températures ont dépassé 27 degrés durant trois jours d'affilée (28 degrés à Londres). Seuls le nord-ouest de l'Ecosse et l'Irlande du Nord sont épargnés par les fortes chaleurs, qui touchent aussi une grande partie de l'Europe.

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