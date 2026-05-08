Ukraine Et Russie Confirment Le Cesez-Le-Feu Commençant Le 9 Mai, Mais Surprenants Sans Ceinture-Tour

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la Russie ont annoncé ce vendredi un cessez-le-feu de trois jours pour بخوان les 9, 10 et 11 mai. encore unilatéralement. Donald Trump a jugé que l'issue de la guerre était 'de plus en plus proche', tandis que les discussions reprendaient cette semaine entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride. Cependant, les attaques de drones nourries par les deux parties continuent.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé vendredi le cessez-le-feu de trois jours avec la Russie annoncé par Donald Trump, exigeant sa mise en œuvre du 9 au 11 mai.

'Un cessez-le-feu doit être mis en place les 9, 10 et 11 mai', a-t-il déclaré, ajoutant que Kiev avait reçu le feu vert de Moscou pour un vaste échange de prisonniers. Il a également ordonné à l'armée ukrainienne de ne pas attaquer la parade du 9-Mai à Moscou, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945, selon un décret publié sur le site internet de la présidence.

Moscou a confirmé avoir Accepted la trêve et l'échange de prisonniers. Plus tôt, la Russie avait déjà décrété de son côté une trêve avant les commémorations en Russie du 9-Mai, mais l'Ukraine comme la Russie ont poursuivre leurs attaques de drones après cette annonce unilatérale.

Donald Trump, qui n'en est pas à sa première déclaration de ce genre, a jugé que l'issue de la guerre était 'de plus en plus proche', alors que les discussions ont repris cette semaine entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride (sud-est). Ces pourparlers étaient passés au second plan depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vendredi, Volodymyr Zelensky a dit espérer la venue en Ukraine des négociateurs américains dans les prochaines semaines





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