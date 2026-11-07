ULB met fin au blocus du bâtiment P1 après l'intervention de la police

L'ULB a mis fin au blocus du bâtiment P1 ce samedi grâce à l'intervention de la police. La rectrice dénonce des insultes et des appels à la violence lors de cette occupation.

L'Université Libre de Bruxelles a officiellement mis fin samedi matin à l'occupation illégale du bâtiment P1 situé sur le campus du Solbosch. Cette résolution intervient après l'échec des négociations menées avec les étudiants contestataires et suite à l'exécution d'un mandat d'expulsion délivré par la justice, exécuté par les forces de police autorisées à intervenir sur les lieux.

Fin du blocus par intervention policière

L'ULB a rétabli la sécurité sur le site académique en faisant appel aux autorités judiciaires et policières pour vider le bâtiment occupé depuis plusieurs jours. La rectrice de l'institution a fermement condamné les méthodes employées par les occupants, qualifiant leurs actes de franchissement de limites inacceptables. Elle a particulièrement dénoncé la présence d'inscriptions haineuses et d'appels directs à la violence affichés sur les murs, soulignant que ces comportements étaient contraires aux valeurs fondamentales de l'établissement et de la loi.

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Contenu de la contestation étudiante

Les occupants du bâtiment P1 ont été移除s des lieux suite à cette opération coordonnée, marquant la fin de la période d'occupation qui perturbait le fonctionnement normal de l'université. La direction de l'ULB a insisté sur le fait que les actions menées par certains groupes d'étudiants avaient dépassé le cadre du droit à la manifestation pacifique. Les éléments de preuve, notamment les graffiti hostiles et les menaces proférées, ont servi de justificatif principal pour obtenir l'assentiment des juges afin de procéder à l'évacuation forcée du site académique.

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Implications et suites immédiates

Cet épisode conclut une crise interne qui a mobilisé les ressources de l'administration et les services de l'ordre public durant plusieurs jours. L'ULB reste ouverte aux discussions constructives mais refuse toute forme d'usurpation de biens ou d'intimidation physique et psychologique sur le campus. Les prochaines étapes concerneront le nettoyage et la sécurisation des installations endommagées ou souillées par les tags, ainsi que le lancement d'enquêtes disciplinaires potentielles contre les auteurs identifiés des actes les plus graves.

La communauté universitaire espère que ce retour à l'ordre permettra de recentrer le débat public sur les véritables enjeux éducatifs et sociaux, loin des méthodes de confrontation directe qui nuisent à la réputation et au fonctionnement quotidien de l'université. Les autorités universitaires réaffirment leur engagement envers la liberté d'expression tant qu'elle s'exerce dans le respect des personnes et des biens, rejetant catégoriquement toute forme de haine ou de violence physique comme moyen d'expression politique.