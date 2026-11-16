UMCG: Chirurges extraient tumeur de 10 kg chez Ronald

Le centre universitaire UMCG a réalisé une opération exceptionnelle en retirant une tumeur géante de 10 kilogrammes d'un patient de 68 ans, sauvant ainsi son vie.

Des chirurgiens néerlandais du centre universitaire UMCG à Groningen ont réalisé une intervention chirurgicale exceptionnelle en extrayant une tumeur gigantesque pesant 10 kilogrammes de l'abdomen de Ronald van de Kimmenade, un homme de 68 ans. Cette masse tumorale, comparée à la taille d'un ballon de basket, représentait un défi médical majeur qui a nécessité une approche complexe et multiforme.

Origine de la tumeur géante

Le parcours médical de Ronald van de Kimmenade a commencé à changer lorsque sa santé s'est dégradée pour la première fois, alors qu'il était âgé de 66 ans. Il a ressenti une fatigue inhabituelle, particulièrement lors des efforts physiques tels que monter des escaliers au travail.

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Les examens ont révélé la présence d'une tumeur massive dans son abdomen. Celle-ci avait été présente pendant des années en raison d'une anomalie génétique, lui permettant de croître progressivement jusqu'à atteindre des dimensions considérables.

Complexité de l'intervention

Initialement, les médecins ont hésité à opérer car la condition du patient restait stable malgré la taille du volume intra-abdominal. Cette situation a basculé radicalement en 2024, lorsque Ronald a commencé à perdre du sang de manière significative, mettant directement sa vie en danger.

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Le patient a nécessité 35 transfusions sanguines en l'espace d'une seule année. Face à l'urgence vitale, l'équipe chirurgicale dirigée par Sijbrand Hofker a dû concevoir une stratégie opératoire audacieuse pour retirer la masse attachée aux vaisseaux sanguins intestinaux.

Stratégie chirurgicale unique

Le chirurgien Sijbrand Hofker a expliqué que la tumeur était si volumineuse qu'elle nécessitait d'être soulevée avec les deux bras. Pour contourner les risques liés aux vaisseaux sanguins complexes, l'équipe a décidé de retirer l'organe porteur de la tumeur avec les tissus environnants.

Cette approche a permis de préserver davantage de tissu intestinal sain. Après l'extraction de la masse tumorale, les chirurgiens ont réimplanté les intestins sains. Ronald est le 23e patient au monde à bénéficier de cette procédure spécifique.

Récupération et retour à la normale

La convalescence a exigé une période de trois mois au cours de laquelle le patient n'était pas dépendant d'une perfusion intraveineuse. À ce jour, Ronald vit à son domicile et mène une vie active malgré son âge avancé.

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Malgré sa retraite, il travaille encore et souhaite continuer jusqu'à l'âge de 71 ans. Il attribue cette résilience à son statut de pensionné tout en restant actif dans ses travaux quotidiens.

Témoignage et état de santé

Ronald van de Kimmenade déclare se sentir parfaitement bien après cette épreuve chirurgicale majeure. Il exprime une profonde admiration pour l'équipe médicale qui a accepté de risquer une telle opération chez un patient de 68 ans.

L'expérience lui a redonné le goût de la vie. Il confirme que sa récupération est totale et qu'il peut à nouveau profiter pleinement de ses activités personnelles et professionnelles sans contraintes physiques majeures.