Un jeune conducteur a terminé sa course contre un lampadaire après une course-poursuite avec la police, avec deux autres jeunes à bord. Une autre voiture s'est échappée à la procédure policière et a percuté un lampadaire. La police recherche un fugitif interné pour violence. Des victimes éplorantes dans des accidents d'auto, d'où 15.000 malades longue durée indemnisés en Écosse. La plainte de Flavie Flament contre Patrick Bruel, Elon Musk et les entreprises Wallonnes.

Un jeune conducteur de 17 ans au volant d'une voiture lancée à près de 200 km/h, a terminé sa course contre un lampadaire au Nord du pays avec deux autres jeunes à bord.

Une voiture avec trois jeunes à bord a terminé sa course contre un lampadaire à la suite d'une course-poursuite avec la police dans le Limbourg, en Flandre, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le véhicule aurait roulé à très haute vitesse, jusqu'à 200 km/h avant l'accident. Les faits se sont déroulés vers 23h30, après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police.

La poursuite s'est prolongée sur l'E313 avant que la voiture ne sorte à la sortie 21 et ne percute un lampadaire à une intersection à Neteland, au sud d'Anvers. Le conducteur, âgé de 17 ans et sans permis de conduire, a été testé négatif à l'alcool mais positif à un test salivaire.

Le jeune homme n'a pas été blessé dans l'accident, tout comme les deux autres occupants, un homme de 19 ans et une femme de 18 ans qui sont également indemnes. Les circonstances et les raisons de la course-poursuite restent pour l'instant inconnues. Le week-end dernier, une voiture transportant cinq jeunes a percuté un arbre à Brasschaat. Le conducteur, âgé de 17 ans, n'était pas titulaire d'un permis de conduire.

Un garçon de 16 ans a perdu la vie dans cet accident. Flavie Flament s'exprime pour la première fois en direct depuis sa plainte pour viol contre Patrick Bruel : 'J'ai bu ce thé et après... le trou noir'. Cette entreprise Wallonne pourrait-elle faire de l'ombre à Elon Musk ?

''Elle a tous les atouts pour devenir un géant du spatial''. La police recherche un dangereux fugitif interné pour violence : si vous le voyez, ne vous approchez pas





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