Un accord historique entre les États-Unis et l'Iran se profile, liant le nucléaire, le détroit d'Ormuz et le conflit libanais

Les États-Unis et l'Iran seraient sur le point de signer un accord de paix historique, mettant fin à des années de tensions. L'accord prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz, la levée des blocus contre l'Iran et des concessions sur le programme nucléaire, en échange d'un retrait israélien du Liban. Les délais de signature divergent entre Washington et Téhéran, et le sort du Hezbollah reste une condition sine qua non pour l'Iran.

La situation géopolitique au Moyen-Orient connaît un revirement historique alors que les États-Unis et l' Iran semblent se rapprocher d'un accord de paix sans précédent, mettant fin à des décennies d'hostilités ouvertes et clandestines.

Cet accord potentiel, si il est conclu, pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans la région et avoir des conséquences mondiales majeures sur les prix du pétrole, la sécurité des routes maritimes et le programme nucléaire iranien. Les négociations, qui se déroulent dans la plus grande discrétion, semblent avoir atteint un stade avancé, bien que de nombreux points de friction subsistent entre Téhéran et Washington.

Selon des sources informées, l'accord comprendrait plusieurs volets clés : la réouverture complète du détroit d'Ormuz, la levée des blocus imposés aux installations portuaires iraniennes, et un gel ou un abandon substantiel du programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran. En retour, l'Iran exigerait un retrait immédiat des forces israéliennes du Liban, un pays où son allié, le Hezbollah, subit de lourdes pertes depuis plusieurs semaines.

Le calendrier de la signature demeure une source de spéculations et de contradictions entre les déclarations des dirigeants des deux pays, ainsi que de l'intermédiaire pakistanais. Alors que le président américain Donald Trump a évoqué une signature possible "dès ce week-end", son homologue iranien, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi, parle d'un "accord intérimaire" suivi de 60 jours de négociations détaillées.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui a joué un rôle de médiateur, a quant à lui affirmé que l'accord pourrait être signé "dans les 24 heures". Cette cacophonie de déclarations souligne la sensibilité extrême et l'instabilité politique entourant ces pourparlers. Un autre facteur de complication est le sort du Hezbollah au Liban, un dossier que l'Iran a clairement lié à tout accord avec Washington.

Téhéran insiste pour que la cessation des bombardements israéliens et le retrait des troupes israéliennes du territoire libanais fassent partie intégrante de l'accord. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël n'était "pas partie au memorandum" en discussion, tout en reconnaissant avoir eu des discussions avec les États-Unis à ce sujet. Cette position ambivalente laisse planer le doute sur la volonté israélienne de se conformer à un tel arrangement.

Pour l'Iran, la situation au Liban n'est pas négociable. Elle est perçue comme une question de survie pour ses intérêts régionaux et sa doctrine de résistance. La chute du Hezbollah, ou son affaiblissement majeur, représenterait un revers stratégique colossal pour Téhéran. Ainsi, l'accord sur le nucléaire et le commerce ne saurait être dissocié du règlement du conflit libanais aux yeux de la République islamique.

Du côté américain, l'urgence semble être de parvenir à un avantage diplomatique majeur avant la fin du mandat de Trump, dont le premier anniversaire de son deuxième mandat approche. Une signature rapide serait présentée comme un triomphe diplomatique historique, capable de modifier durablement la carte du Moyen-Orient.

Toutefois, la méfiance historique entre les deux nations reste profonde. Les précédents accords, comme le JCPOA de 2015, se sont effondrés sous l'administration suivante. L'Iran insiste donc sur la nécessité de garanties solides et de mécanismes de vérification robustes avant toute application concrète. L'impact économique d'un tel accord serait colossal.

La réouverture du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, mettrait fin aux craintes d'une perturbation brutale de l'approvisionnement énergétique mondial. Les primes de risque sur les assurances maritimes chuteraient, le prix du brut pourrait baisser significativement, et les échanges commerciaux entre l'Iran et le reste du monde reprendraient rapidement. Les marchés financiers internationaux surveillent de près l'évolution de ces négociations. Au-delà des questions techniques, l'accord représente un changement de paradigme dans les relations internationales.

Il pourrait ouvrir la voie à une ère de coopération entre Washington et Téhéran sur d'autres dossiers, notamment la stabilité en Afghanis tan, la lutte contre le terrorisme ou les conflits en Syrie et au Yémen. Une normalisation des relations, même progressive, aurait des répercussions en cascade sur toutes les alliances régionales. Les alliés traditionnels des États-Unis dans le Golfe, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, pourraient être amenés à revoir leur propre posture face à l'Iran.

De même, Israël, qui considère l'Iran comme une existence menaçante, devrait s'adapter à une nouvelle réalité stratégique où son allié américain dialogue directement avec son principal adversaire. Enfin, cet accord pourrait influencer les relations entre l'Iran et les puissances européennes, qui ont souvent servi de médiateurs, et modifier les calculs de la Russie et de la Chine, deux soutiens importants de Téhéran.

La communauté internationale attend avec impatience les prochains développements, conscients que la signature de ce document pourrait marquer la fin d'une ère de confrontation ouverte et le début d'un nouvel ordre au Moyen-Orient, plus stable mais aussi imprévisible dans ses conséquences à long terme





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