Un acte héroïque dans un bus du TEC : un passager sauve la vie d'un chauffeur

Un jeune homme a brisé une vitre pour secourir un chauffeur de bus en train d'étouffer, après un dysfonctionnement technique ayant activé le dispositif de sécurité anti-agression.

Les faits se sont déroulés mercredi dernier dans le bus 51, à hauteur de l’arrêt Gentinnes postes, où une situation banale a viré au drame. Alors que trois personnes montaient à bord, l’une d’entre elles a éprouvé des difficultés à valider son titre de transport. Le chauffeur, dans une volonté d’aider ses passagers, s’est penché vers eux à travers la paroi vitrée de sa cabine.

Dans ce mouvement, son genou a accidentellement heurté le bouton d’urgence, un mécanisme conçu pour protéger les conducteurs en cas d’agression. Aussitôt, la paroi vitrée de sécurité s’est relevée brusquement, emprisonnant le cou du conducteur et l’empêchant de respirer. Quentin Robbeets, un passager témoin de la scène, a vu la situation dégénérer sous ses yeux. Il raconte avec précision comment la victime, privée d’air, commençait à perdre connaissance et à changer de couleur sous l’effet de la pression exercée par la vitre. Le conducteur, pris au piège, ne parvenait plus à s’extraire de ce dispositif de sécurité devenu un véritable étau. Voyant le danger immédiat de mort, Quentin Robbeets n’a pas hésité une seconde malgré le risque encouru. Il a pris la décision courageuse de briser la vitre à mains nues pour libérer l’homme qui commençait à suffoquer sous le regard terrifié des autres voyageurs. Cette intervention héroïque a eu des conséquences physiques pour le jeune homme, qui a dû subir une intervention chirurgicale le lendemain pour retirer des éclats de verre profondément ancrés dans sa main. Malgré les soins quotidiens et les points de suture nécessaires à sa guérison, Quentin assure qu’il ne regrette absolument rien de son geste. Il estime avoir agi par instinct face à l’urgence absolue de la situation, évitant ainsi une issue fatale pour le conducteur du bus. Du côté de la société de transport public, la porte-parole du TEC Brabant wallon, Sandrine Trousson, a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le jeune homme. Elle a souligné que l’incident aurait pu se transformer en un drame irréparable sans la réactivité exemplaire des passagers. Une enquête interne est en cours pour analyser le fonctionnement de ces dispositifs de sécurité afin d’éviter qu’un tel dysfonctionnement ne se reproduise à l’avenir. Le chauffeur, bien que physiquement sauvé, a été placé en arrêt maladie en raison d’un choc post-traumatique sévère. En ce qui concerne les frais médicaux de Quentin, le dossier est désormais entre les mains des assurances. Bien que le jeune homme ait déploré la lourdeur administrative initiale pour entamer les démarches, le TEC a confirmé que la demande d’indemnisation est en cours de traitement, assurant ainsi une prise en charge complète pour celui qui a risqué sa santé pour sauver la vie d'un autre. Cet événement tragique met en lumière les questions de sécurité dans les transports en commun et la bravoure citoyenne face à l’imprévu





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