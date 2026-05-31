Un jeune de 14 ans a été agressé par trois adolescents à Anvers, qui lui ont volé son stunt-step. La victime a été légèrement blessée. Les suspects sont toujours recherchés par la police.

Un jeune de 14 ans a été agressé et volé de son stunt-step dans le quartier Linkeroever d' Anvers . Selon le quotidien Gazet van Antwerpen et confirmé par la police d' Anvers , l'incident s'est produit hier soir peu après 17 heures, dans la Thonetlaan .

Le jeune, qui se déplaçait à stunt-step, a été abordé par trois adolescents qui l'ont agressé avant de lui dérober son engin. Le stunt-step est une trottinette robuste spécialement conçue pour les sauts et les figures acrobatiques. La victime a subi de légères blessures lors de l'agression. Les auteurs ont pris la fuite avec le véhicule.

La police d'Anvers indique que les trois suspects n'ont pas encore été identifiés et que l'enquête est en cours. Kim Bastiaens, porte-parole de la police d'Anvers, a souligné que les investigateurs traitent l'affaire avec la plus grande sérieux. Parallèlement, Google a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir les sources d'information qui apparaissent en priorité lors d'une recherche. Cette initiative vise à assurer que les internautes ne manquent pas les dernières actualités, notamment celles de VRT NWS.

Cependant, cette annonce technologique n'a aucun rapport avec l'agression survenue à Anvers. L'article se concentre principalement sur le vol violent subi par l'adolescent et sur le fait que les forces de l'ordre poursuivent leurs investigations pour retrouver les trois jeunes impliqués. La police appelle d'éventuels témoins à se manifester. Le quartier Linkeroever, situé sur la rive gauche de l'Escaut, est une zone résidentielle et commerçante d'Anvers où ce type d'incident est relativement rare, ce qui ajoute à l'inquiétude des habitants.

Le stunt-step, de plus en plus populaire parmi les adolescents, représente souvent un investissement important et son vol peut être motivé par le revente ou l'usage personnel. La police rappelle que ce genre d'agression, même si elle ne vise qu'un bien matériel, reste punissable et peut avoir des conséquences psychologiques pour la victime. Les enquiries se poursuivent avec pour objectif d'identifier lesagresseurs au plus vite





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