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Un adolescent de 16 ans vole des bus et arrête des passagers à Doornik

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Un adolescent de 16 ans vole des bus et arrête des passagers à Doornik
DoornikLetecBus Volé
📆03/06/2026 10:49:00
📰vrtnws
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Un jeune de 16 ans a déjà plusieurs fois volé des bus de la société de transport LeTec à Doornik. Il conduit les véhicules pendant la nuit et les laisse quelque part le matin. Selon un chauffeur de bus, il a même arrêté des passagers pendant ses courses nocturnes.

Un adolescent de 16 ans a déjà plusieurs fois volé des bus de la société de transport LeTec à Doornik . Il conduit les véhicules pendant la nuit et les laisse quelque part le matin.

Selon un chauffeur de bus, il a même arrêté des passagers pendant ses courses nocturnes. Hier est ce qui s'est passé : hier, un bus de la stelplaats d'un sous-traitant de LeTec à Doornik a disparu. Le bus a été retrouvé à Moeskroen, à environ 30 kilomètres de là. Le jeune a déjà plusieurs fois réussi à pénétrer dans la stelplaats du sous-traitant à Doornik.

Il volait toujours un bus, conduisait pendant la nuit et le laissait le matin. Audrey Lepape, la porte-parole de LeTec, a déclaré que le jeune a volé plusieurs fois un bus, conduisait pendant la nuit et le laissait le matin. Un chauffeur de bus a déclaré que le jeune a arrêté des passagers pendant ses courses nocturnes, mais la porte-parole de LeTec a déclaré qu'elle ne pouvait pas confirmer cela.

LeTec a déclaré qu'elle a signalé les vols de bus à la police et que la police a agi. Malgré cela, le jeune continue à voler des bus. LeTec a demandé au sous-traitant de renforcer la sécurité de la stelplaats pour empêcher le jeune de pénétrer à l'avenir. La procureure générale a également ouvert une enquête sur les incidents

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Doornik Letec Bus Volé Passager Arrêté Jeune De 16 Ans

 

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