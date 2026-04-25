Un riche chasseur américain de 75 ans est décédé après avoir été attaqué par un groupe d'éléphants lors d'une expédition de chasse au trophée au Gabon. Le guide accompagnant la victime a été grièvement blessé.

Un drame s'est produit au cœur de la jungle gabonaise, coûtant la vie à un riche citoyen américain. Ernie Dosio, âgé de 75 ans, est décédé tragiquement lors d'une chasse au trophée , victime d'une attaque brutale par un groupe d' éléphants .

L'incident s'est produit alors que M. Dosio, accompagné d'un guide professionnel expérimenté, participait à une expédition de chasse pour laquelle il avait déboursé la somme considérable de 35 000 euros. L'expédition, initialement conçue comme une aventure sportive et un moyen d'acquérir des trophées, a viré au cauchemar lorsque le duo s'est retrouvé confronté à cinq éléphantes en furie. La densité de la végétation a rendu la situation particulièrement périlleuse, limitant considérablement le champ de vision et le temps de réaction.

Le guide, témoin direct de la scène, a rapporté que les animaux semblaient surgir de nulle part, pris par surprise par leur soudaine apparition. Dans la confusion et la panique qui ont suivi, le guide a subi des blessures graves, tandis que M. Dosio n'a malheureusement pas survécu à la charge dévastatrice des éléphants. Les secours, alertés rapidement, n'ont pu que constater le décès du chasseur.

L'incident soulève des questions importantes sur les risques inhérents à la chasse au trophée et la nécessité de mesures de sécurité renforcées dans les zones où la faune sauvage est abondante. Ernie Dosio était une figure controversée dans le monde de la chasse. Sa résidence était ornée d'une impressionnante collection de trophées d'animaux exotiques, témoignant de ses nombreuses expéditions de chasse à travers le monde.

Élans, rennes et autres espèces rares figuraient parmi ses prises, suscitant souvent des critiques de la part des défenseurs des animaux. Selon des sources proches du milieu de la chasse, M. Dosio pratiquait cette activité depuis sa jeunesse, dès qu'il a été capable de manier une arme à feu. Il était réputé pour son respect des réglementations en vigueur et possédait tous les permis nécessaires pour exercer la chasse légalement.

Un témoin a souligné que M. Dosio était toujours en règle avec ses autorisations et que l'incident avait dû se dérouler à une vitesse fulgurante, ne lui laissant probablement pas le temps de ressentir de la douleur. Au-delà de sa passion pour la chasse, Ernie Dosio était surtout connu comme propriétaire d'un vaste vignoble en Californie.

Son entreprise, Pacific AgriLands Inc, est un acteur majeur de l'industrie viticole californienne, représentant à elle seule près de 40 % de la production de vin de l'État. L'entreprise est désormais dirigée par son fils, Jeff Dosio, qui s'efforce de perpétuer l'héritage de son père. La nouvelle de la mort de M. Dosio a suscité une vive émotion dans le monde des affaires et de la chasse, ainsi qu'un débat sur les enjeux éthiques liés à la chasse au trophée.

Le Gabon, pays hôte de cette tragique expédition, abrite une population importante d'éléphants sauvages, estimée à environ 50 000 individus. Cette population représente une part significative de la population d'éléphants d'Afrique, faisant du Gabon un pays clé pour la conservation de cette espèce menacée.

La cohabitation entre les populations humaines et les éléphants est un défi constant, car les animaux peuvent parfois entrer en conflit avec les communautés locales en endommageant les cultures ou en représentant une menace pour la sécurité des personnes. Les autorités gabonaises mettent en œuvre des programmes de conservation visant à protéger les éléphants et à promouvoir une coexistence pacifique entre les hommes et les animaux.

L'incident impliquant Ernie Dosio met en lumière la vulnérabilité des chasseurs et des guides dans les environnements sauvages, ainsi que la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et de sensibiliser aux risques potentiels. L'enquête sur les circonstances exactes de la mort de M. Dosio est en cours, et les autorités gabonaises s'efforcent de déterminer si des mesures de sécurité supplémentaires auraient pu être prises pour éviter cette tragédie.

Cet événement tragique rappelle l'importance de respecter la faune sauvage et de prendre toutes les précautions nécessaires lors d'activités dans les zones naturelles





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