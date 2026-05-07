Un arbitre radié à vie pour avoir frappé une joueuse au visage lors d'un match de football

Le Comité Disciplinaire d'Arbitrage de Football Vlaanderen a décidé de radier à vie un arbitre qui a frappé une joueuse de Stokkem VV à plusieurs reprises au visage lors d'un match contre Lommel SK. Cette sanction exceptionnellement sévère marque une première dans la carrière du porte-parole de Football Vlaanderen.

Un arbitre qui a frappé plusieurs fois au visage une joueuse lors d'un match de football entre Stokkem VV et Lommel SK a été radié à vie de ses fonctions d'arbitre.

Cette décision a été prise par le Comité Disciplinaire d'Arbitrage de Football Vlaanderen.

"La radiation d'un arbitre est une sanction très lourde et rarement appliquée", indique-t-on. L'arbitre, qui a frappé une joueuse de Stokkem VV à plusieurs reprises au visage lors d'un match contre Lommel SK le 17 avril, ne pourra plus jamais exercer en tant qu'arbitre. Le Comité Disciplinaire d'Arbitrage de Football Vlaanderen a décidé de le radier, ce qui signifie qu'il ne pourra plus non plus s'affilier à un club.

Il s'agit d'une sanction exceptionnellement sévère : le porte-parole Nand De Klerck de Football Vlaanderen parle d'une "situation très unique" et affirme n'avoir jamais vu une telle mesure appliquée dans sa carrière. Stokkem VV réagit avec soulagement. Brent Beckers, un membre du staff qui a subi une fracture du tibia lors de l'incident, déclare : "Cet incident a profondément affecté les joueuses et le club. Maintenant, nous sommes crédibles et nous pouvons nous tenir droits.

" L'arbitre peut encore faire appel et une enquête judiciaire est toujours en cours contre lui. La décision de Football Vlaanderen fait suite à un incident survenu lors du match de football entre les équipes féminines de Stokkem VV et Lommel SK le 17 avril. Après le coup de sifflet final, les tensions ont monté et l'arbitre masculin a frappé une joueuse de Stokkem VV plusieurs fois au visage.

La situation a dégénéré en une bagarre générale où plusieurs personnes ont dû éloigner l'arbitre de la joueuse. Dans cette pagaille, un membre du staff a subi une fracture du tibia. L'arbitre a initialement donné une version différente des faits : selon lui, il a été frappé en premier et a seulement agi en légitime défense.

"J'ai ensuite été frappé sept fois par une joueuse et un homme. Même mon pantalon a été enlevé", a-t-il déclaré plus tôt. Stokkem VV et Lommel SK ont tous deux déposé une plainte contre l'arbitre auprès de Football Vlaanderen. Le Comité Disciplinaire d'Arbitrage s'est penché sur le dossier et a décidé de radier l'arbitre.

"Cela signifie qu'il ne peut plus être membre de Football Vlaanderen ni de la Fédération Royale Belge de Football. En d'autres termes, il ne peut plus être arbitre et ne peut plus s'affilier à un club", explique le porte-parole Nand De Klerck. Le Comité Disciplinaire d'Arbitrage est un organe spécialisé au sein de Football Vlaanderen. Il ne se réunit que lorsque des incidents impliquant des arbitres surviennent, ce qui ne se produit que quelques fois par saison.

"Heureusement, cela ne se produit pas très souvent, mais dans cette affaire, cet organe a dû être convoqué pour examiner l'incident. Il s'agit de faits très graves", souligne De Klerck.

"La radiation est la sanction la plus sévère qu'une fédération peut imposer. C'est aussi une sanction rarement appliquée, je n'ai jamais vu cela dans ma carrière. La radiation administrative parce qu'un arbitre ne travaille plus est plus fréquente, mais dans ce cas, il s'agit d'une sanction. C'est une situation très unique", explique De Klerck.

Football Vlaanderen souligne qu'il regrette cette décision.

"Pour toutes les parties concernées, il s'agit d'un incident très regrettable. Mais cela montre que les arbitres ne sont pas au-dessus de la loi. Nous regrettons profondément ce comportement, tout comme toute forme de violence", ajoute De Klerck. À Stokkem VV, le soulagement est immense après le verdict.

L'incident n'est toujours pas complètement surmonté.

"J'ai eu la chair de poule, c'est comme si 100 kilos avaient été soulevés de mes épaules", déclare Brent Beckers. Il a subi une fracture du tibia lors de la pagaille. Cet incident a profondément affecté les joueuses et le club. Maintenant, nous sommes crédibles et nous pouvons nous tenir droits.

Wendy (la joueuse frappée) et moi allons mieux, mais cela nous poursuit toujours. Les dernières semaines ont été difficiles : nous avons reçu du soutien, mais aussi beaucoup de critiques. Cet incident a profondément affecté les joueuses et le club. Maintenant, nous sommes crédibles et nous pouvons nous tenir droits.

Cela fait beaucoup de bien.

" "Wendy a joué son dernier match avec nous, elle a choisi d'arrêter. Elle hésitait d'abord, mais l'incident l'a convaincue. C'est dommage que sa carrière ne se soit pas terminée de manière plus positive. Nous allons tous ensemble faire une activité de team-building et parler calmement de ce qui s'est passé.

" Le club de football Lommel SK est également satisfait. "Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer", déclare le porte-parole Roy Stroot. "Nous avons fait notre déclaration en toute honnêteté et nous sommes satisfaits du résultat. Pour nous, l'affaire est close.

" VRT NWS a également contacté l'arbitre, mais il ne souhaite pas réagir





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