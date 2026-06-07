Un banc en ballons de basket usagés présenté à Ostende

L'artiste Ralph Nollet a dévoilé un banc circulaire fabriqué à partir de 100 ballons de basket Spalding recyclés, alliant design textile et upcycling, lors d'un match de playoffs à Ostende.

Ralph Nollet , originaire de Marke près de Courtrai, a présenté sa dernière création dans la salle de basket du Coretec Dôme à Ostende : un banc construit à partir de ballons de basket usagés.

Ce projet s'inscrit dans sa série d'œuvres axées sur la réutilisation des objets abandonnés. Nollet, formé comme textile designer, construit depuis plusieurs années un œuvre remarquable autour de matériaux que d'autres laissent de côté. Chaque pièce part d'une même interrogation : que devient un objet lorsqu'il perd sa fonction initiale ? Au lieu de le jeter, il le démonte, en étudie la structure et le transforme en une œuvre d'art.

Les ballons usagés sont découpés, traités et réassemblés grâce à des techniques de tissage, de tressage et de transformation textile. Le résultat est un banc rond, dévoilé juste avant le match de basket des playoffs entre Ostende et les Antwerp Giants. L'œuvre mesure environ un mètre de haut, forme un siège circulaire pouvant accueillir six personnes. Elle évoque la forme d'un ballon de basket.

Conçu à l'origine pour une exposition, le banc a demandé quelque 400 heures de travail et intègre exactement 100 ballons de basket Spalding, réputés être les plus adaptés à ce type de création. Tous les ballons ont été démontés et cousus ensemble par l'artiste. Nollet espère que le banc trouvera sa place aux États-Unis, peut-être au siège de Spalding ou chez une équipe de NBA, mais il pourrait aussi convenir à une résidence privée.

Concernant son prix, l'artiste indique attendre des propositions, soulignant l'importance du travail fourni. L'an passé, Nollet avait déjà connu une plus large notoriété avec son projet sur les mégots de cigarette. Il avait collecté plus de 1 500 mégots abandonnés dans le centre de Courtrai, les manipulant avec des gants blancs et un costume, avant de séparer filtres, papier et tabac pour créer de nouveaux matériaux.

Il en avait résulté notamment un cendrier porté par l'humoriste néerlandais Gover Meit dans une émission de 'De slimste mens ter monde'. Google a par ailleurs lancé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir quelles sources apparaissent en priorité lors d'une recherche, garantissant ainsi de ne jamais manquer les dernières informations de VRT NWS





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