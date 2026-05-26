Le 26 mai 2026, un beau et grand soleil partout, sans exception ! Les températures en hausse avec des maxima entre 27 et 32°C. Le pic de chaleur de la semaine sera atteint avec des maxima entre 27 et 32°C. Le plus froid, le littoral avec 27°C. Ailleurs, on attend 28°C à Saint-Hubert, 29°C à Charleroi et Namur, 30°C à Mons, Liège, Bruxelles, 31°C à Anvers, et 32°C pour Hasselt. Ce 26 mai 2026 pourrait être le 26 mai le plus chaud depuis le relevé des températures (Uccle). Le ciel sera complètement dégagé. Il fera très doux (minima de 14 à 16°C). Le temps devrait rester beau mais certains modèles indiquent tout de même un changement de temps dès vendredi et pour le week-end avec le retour de quelques orages localisés (cela demande confirmation). Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d'événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash.

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Ce 26 mai 2026 pourrait être le 26 mai le plus chaud depuis le relevé des températures (Uccle). Le ciel sera complètement dégagé. Il fera très doux (minima de 14 à 16°C). Le temps devrait rester beau mais certains modèles indiquent tout de même un changement de temps dès vendredi et pour le week-end avec le retour de quelques orages localisés (cela demande confirmation).

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Météo Soleil Températures Pic De Chaleur Ciel Changement De Temps

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